Come festeggiare San Valentino | alcune idee originali e romantiche

Manca un mese a San Valentino, se siete a corto di idee, ecco alcuni suggerimenti originali e romantici per festeggiare con la vostra dolce metà.

Manca un mese a San Valentino, avete già pensato cosa fare?

San Valentino si sta avvicinando e non avete ancora le idee chiare su come festeggiare questa serata, come potete stupirlo? Magari l’idea di una cena, di organizzare una serata romantica a casa o vedere un bel film vi entusiasma?

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche consiglio su come festeggiare San Valentino con il vostro partner.

San Valentino: cosa fare

Non sapete proprio cosa fare a San Valentino? Non scoraggiatevi, avete ancora tempo, manca un mese, ecco alcune idee per rendere la festa degli innamorati un giorno indimenticabile.

1-Organizzare una cena a casa: stare a casa con la dolce metà è un’idea perfetta per fortificare, ricreare o instaurare un’intimità magica. Per godervi al meglio la serata, evitate di cucinare tanto, incorrete il rischio di addormentarvi sul divano dopo aver divorato tutto. Preparate dei finger food facili e veloci, accompagnato da una bottiglia di vino, terminate la cena con dei biscotti a tema, ecco la ricetta.

2- Vedere un film a casa: un’idea fantastica e piuttosto romantica, sdraiatevi sul divano con una plaid, che vi riscalda e scegliete un film romantico con una bella scorpacciata di pop corn.

3- Prenotare la cena in un ristorante molto romantico: se non preferite stare a casa, scegliete un ristorante romantico per festeggiare San Valentino. Si crea un’atmosfera unica davanti a candele e con la musica di sottofondo.

4- Regala un massaggio: cosa c’è di meglio che iniziare San Valentino rilassandosi, non scegliete nessun centro specializzato, ma trasformate la vostra camera da letto in un centro massaggi. Ecco in che modo: spegnete la luce, accendete delle candele, magari profumate, mettete un sottofondo musicale rilassante, riscaldate l’olio per massaggi e pratica un massaggio rilassante al vostro partner. Sicuramente sarà un momento molto intimo e romantico che ricorderete sempre.

5- Cena al letto: ordina la cena al suo ristorante preferito, falla portare a casa, e invece di gustarla in cucina o sul divano, mangiate direttamente al letto accompagnandola con del buon vino direttamente a letto. Sembrerà strano, ma è molto rilassante, non manca nulla, ottima compagnia, cibo preferito del vostro partner, vino per brindare, il letto caldo.

6- Bagno caldo: è un’idea perfetta solo per chi ha una vasca da bagno in casa. Concedetevi un bel bagno caldo insieme, ma create un’atmosfera romantica con delle candele profumate e della musica di sottofondo. Godetevi il momento in tutto relax.

7- Esci dalla routine: sorprendete il vostro partner , facendo qualcosa che solitamente non avreste mai fatto. Ecco cosa: porta il tuo partner a vedere la partita della sua squadra preferita, andate in un ristorante con cucina messicana, portalo ad un concerto o a vedere uno spettacolo di cabaret! Fate qualsiasi cosa che possa rendere felice la vostra metà.

8-Giochi romantici: preparate dei giochi romantici, così animate la serata, ecco come. Prendete dei bigliettini e scrivete sopra tutti i tipi di baci che ti vengono in mente, poi li piegate e li mettete in una scatola e li fate pescare alla vostra dolce metà. Per ogni bigliettino estratto la dovrete baciare con il tipo di bacio scritto sul bigliettino stesso.