Dopo il confronto con Serena Enardu, per Pago arriva un’altra grandissima emozione. Per rassicurarlo e incoraggiarlo a non mollare, nella casa del GF Vip 4 entra Miriana Trevisan, l’ex moglie del cantante e madre di suo figlio, Nicola. L’incontro tra Pago e Miriana Trevisan ha commosso davvero tutti, in primis gli altri inquilini della casa.

Dopo un videomessaggio di Miriana Trevisan che racconta dell’orgoglio del figlio Nicola nel vedere il padre nella casa del Grande Fratello Vip 4, Pago riceve la splendida sorpresa dell’ex moglie che, bellissima ed elegantissima, entra in casa facendo piangere tutti con il racconto di uno dei momenti più dolorosi della vita di Pago.

Signorini chiede a Pago di definire Miriana Trevisan che ha difeso anche Serena Enardu, con tre aggettivi e Pacifico Settembre usa tre termini bellissimi. “Indispensabile, ho bisogno che sia vicina a me e a Nicola. Ho bisogno che ci sia, che sia presente e che sia forte”, ha affermato Pago. Miriana, così, entra in casa dopo un freeze.

“Alfonso mi ha permesso di venire qua perché ci sono cose che non ti ho mai detto e ti voglio dire. La prima è che voi in realtà non conoscete Pacifico fino in fondo. Ha un mondo dentro, una voragine di sofferenza che si porta nei suoi silenzi. Io so perché c’ero, c’eravamo appena conosciuti. Suo padre era in ospedale in fin di vita. Arrivammo in questo ospedale buio e terribile. Vedo due donne arrivare verso di me con una grande dignità. Erano la madre e la sorella. Erano gli ultimi giorni e Pacifico mi disse che dovevo portare la sorella a riposare. Andammo via per cercare di farla stare bene, era l’unico pensiero di Pacifico. Accendemmo una candela in questa stanza e questa candela a un certo punto si spense. Capimmo subito che suo padre non c’era più. Tu hai sorretto tutto. Sei il fratellone di tutti, hai sofferto più di tutti gli altri. Devi tirare fuori il tuo dolore, sei qui e puoi raccontarti. Puoi raccontare i dolori tuoi e della tua famiglia, può essere d’esempio. Quel momento ti ha chiuso un po'”.

Signorini interrompe il freeze solo per Pago che abbraccia con grandissimo affetto Miriana il quale, prima di lasciare la casa, si lascia andare ad un consiglio nei confronti dell’ex marito: “Per quanto riguarda l’amore, fai quello che senti. Se la ami, torna da lei”.