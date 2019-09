Miss Italia 2019, Carolina Stramare: chi è la vincitrice di quest’anno

Carolina Stramare è la nuova Miss Italia, il concorso di bellezza – giunto alla sua ottantesima edizione – incorona un’altra reginetta nella finale di Jesolo.

La più bella d’Italia, per quest’anno, è Carolina Stramare. Superlativo è già il cognome della lombarda che, a vent’anni, si è guadagnata – con merito, tramite il televoto – la corona di Miss Italia 2019.

L’edizione del famoso concorso di bellezza è arrivata al numero ottanta: cifra tonda per il format che, negli anni, da Montecatini terme a Jesolo, ha lanciato volti più o meno noti dello spettacolo. Dalla Chiabotto a Miriam Leone, passando per Alice Sabatini, fino ad arrivare a Carolina. La giovane si è imposta su Serena Petralia, anche lei ventenne, e Sevmi Fernando: rispettivamente seconda e terza finalista.

La Stramare ha incantato da subito con il suo fisico prorompente e quegli occhi color smeraldo che hanno fatto breccia nel cuore dei giurati: non solo estetica, quest’edizione ha portato sul palcoscenico anche l’etica e i temi sociali. Si è parlato di femminicidio, grazie alla testimonianza della mamma di Giordana Di Stefano, uccisa dall’ex fidanzato nel 2015. In diretta la donna ha raccontato come ha cercato di metabolizzare la perdita della figlia, ora va nelle scuole dove porta questo racconto drammatico che l’ha coinvolta come monito per tentare di arginare qualunque forma di violenza sulle donne.

Miss Italia 2019: Carolina Stramare, modella, diplomata e appassionata di equitazione

Tornando al concorso, Carolina è stata in un primo momento eliminata, ma poi la giuria delle Miss storiche l’ha ripescata ed è stato un crescendo sino alla fase finale della manifestazione: ha ottenuto il 36% delle preferenze.

È diplomata al Liceo linguistico, attualmente è iscritta a un corso di formazione di grafica e progettistica all’Accademia delle Belle Arti di Sanremo. Ama i viaggi, che considera al pari di una nuova forma di arricchimento personale, e cucinare. Lavora da circa tre anni come modella, partecipando ad eventi e sfilate, inoltre pratica equitazione a livello agonistico. Sono solo alcune delle peculiarità che compongono l’arricchito profilo della giovane, che si porta dietro una grave perdita: quella della madre, scomparsa un anno fa, a causa di un male incurabile dopo due anni di terapia.

“Per me – racconta – era oltre che una madre un’amica vera, e nonostante la sua assenza, la sento vicina. Sono fermamente convinta che la forza che mi accompagna ogni giorno da un anno a questa parte sia tutta merito suo”, con queste parole la neo Miss ha arricchito ulteriormente una vittoria importante che, d’ora in poi, ne siamo certi, le aprirà numerose porte in altrettanti ambiti. E magari, fra qualche anno, sarà proprio lei ad eleggere la sua erede. Come hanno già fatto in passato tante colleghe.

