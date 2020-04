Pasqua fai da te | uova di gallina marmorizzate -VIDEO

Un’idea fai da te per Pasqua, delle uova di gallina marmorizzate utilizzando la schiuma da barba. Un progetto creativo da proporre ai bambini che piacerà anche agli adulti.

Le uova di gallina marmorizzate, un progetto creativo semplice da realizzare e che impegnerà i bambini nella preparazione delle decorazioni pasquali. Un’attività manuale che divertirà i più piccoli e li farà sperimentare nuove tecniche come quella di dipingere utilizzando la schiuma da barba.

Scopriamo come decorare le uova di gallina in modo grazioso ed utilizzarle magari come segnaposto o per confezionare un centro tavola pasquale davvero unico.

Come realizzare le uova di gallina marmorizzate per Pasqua | il video tutorial

Per realizzare le uova marmorizzate con la schiuma da barba, avrete bisogno di:

gusci di uova di gallina svuotati

colore acrilico bianco

colore acrilico blu

schiuma da barba

pennello

2 puntine da disegno per ogni uovo

colla vinilica o acetovinilica

guanti

tovagliolini di carta

Per prima cosa si dovranno svuotare le uova praticando un foro nella parte superiore e uno nella parte inferiore e soffiando. Una volta lavati e asciugati perfettamente, i gusci d’uovo potranno essere dipinti con il colore acrilico bianco.

Una volta asciugato perfettamente il colore bianco, si potrà diluire in un bicchiere il colore acrilico blu e con lo stesso colore si potranno dipingere le ‘capocchiette’ delle puntine con cui si sigilleranno i fori praticati sui gusci delle uova.

In una ciotolina si spruzzerà la schiuma da barba e si faranno cadere delle gocce di colore miscelando con un pennello. A questo punto si potranno far roteare le uova nella schiuma colorata. Dopo aver eliminato l’eccesso di schiuma con un fazzolettino di carta, si potrà osservare l’effetto marmorizzato sull’uovo. Le uova, si dovranno far asciugare all’aria. Una volta asciutte si applicheranno le puntine sui vertici.

L’effetto finale sarà davvero bellissimo e sarà facile e divertente realizzare la tecnica per i bambini che potranno creare tante uova colorate che poi potranno essere decorate con un nastrino colorato e saranno dei perfetti segnaposto per la tavola di Pasqua.

