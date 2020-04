Caccia alle uova | un divertente gioco da fare anche in casa

Caccia alle uova, un gioco che negli ultimi anni i bambini facevano a scuola oppure nei parchi. In fondo è semplice farli divertire

Come il Natale, anche la Pasqua è soprattutto la festa dei bambini che attendono le uova. Mai come in questa Pasqua 2020, come tutti quelli che devono subire in fatto di stare in casa forzato, hanno il bisogno di svagarsi. Ecco così un ottimo modo per rendere la loro Pasqua speciale: organizzare una bellissima caccia alle uova.

Un gioco che sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni e che spesso viene fatto anche nei giardini. Qui vengono nascoste le uova, dalle più piccole alle più grandi e viene detto ai bambini che sono state nascoste dal coniglietto pasquale.

Bene, se quest’anno i nostri piccoli non potranno fare la caccia nei loro asili o non possiamo organizzarla fuori con cugini e amici, possiamo fare lo stesso gioco in casa. Il risultato sarà ugualmente divertente e vedrà i vostri figli sorridenti.

Caccia alle uova di Pasqua, come funziona il gioco

Come organizzare la caccia alle uova in casa? Bene, il nostro consiglio è organizzare una piccola caccia al tesoro e il giorno di Pasqua far trovare nel letto di nostro figlio un piccolo ovetto di cioccolato con un biglietto. Possiamo utilizzare un biglietto qualsiasi, oppure stampare un biglietto con un uovo di Pasqua dove metterete le indicazioni sul prossimo indizio.

Possiamo a quel punto nascondere altri gruppi di ovetti come seconda sorpresa in un altra zona della casa dando delle semplici indicazione. Un esempio? “Se il prossimo regalo vorrai trovare vai dove i biscotti puoi trovare” ( il nostro bimbo andrà sicuramente nell’armadietto dei biscotti). Altro indizio può essere: “Se il prossimo regalo del coniglietto vuoi trovare guarda accanto chi i cartoni ti fa vedere”. Siamo certi che la vostra fantasia volerà in alto per far cercare ai vostri figli uova dalle più piccole alle più grandi accanto ai loro giochi preferiti. Oppure accanto nascosto sotto un oggetto o qualcosa che loro ben conoscono.

Vedremo i nostri bambini correre felici e contenti per casa, per una volta senza pensieri. La conclusione del gioco, ? Beh, semplice: il bambino felice troverà il suo uovo di Pasqua preferito. Siamo certi che questo gioco farà sicuramente divertire i nostri piccoli e li distrarrà da questo periodo di clausura.