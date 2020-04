Pasqua fai da te | carota segnaposto di carta -VIDEO

Una graziosissima carota segna posto per la tavola di Pasqua, un lavoretto di carta economico e divertente da proporre ai bambini per passare il tempo in modo creativo.

Delle graziosissime e colorate carote segnaposto per la tavola pasquale. Un modo originale per omaggiare tutti gli ospiti e regalare loro dei gustosi ovetti di cioccolato in modo creativo. La realizzazione sarà semplice e divertirà moltissimo i bambini che passeranno delle ore felici all’insegna della creatività.

Scopriamo come realizzare le carote segnaposto con dei materiali semplici come la carta. Tutti i passaggi in un esaustivo video tutorial!

Come realizzare le carote segnaposto per Pasqua | il video tutorial

Per realizzare le carote segnaposto, avrete bisogno di:

cartoncino arancione

carta crespa verde

rafia

cotton fioc

colore acrilico

matite colorate

colla a caldo

righello

La prima cosa da fare sarà creare il cono di cartoncino arancione che sarà il corpo della carota. Si potrà disegnare su di un cartoncino la sagoma di un cono e ritagliarla, come indicato nel tutorial. Il cartoncino arancione, prima di essere chiuso per formare un cono, potrà essere decorato con tanti pois bianchi realizzati con il colore acrilico. Si potrà poi chiudere il con con la colla a caldo.

Si potrà poi ritagliare la striscia di carta crespa verde e sfrangiarla con le forbici. Con l’ausilio della colla a caldo, si incollerà all’interno del vertice del cono di cartoncino, creando così le foglie della carota. Avremo creato così un sacchetto a forma di carotina che potrà essere riempito con gli ovetti di cioccolato e chiuso con della rafia.

La carotina potrà essere personalizzata applicando un ‘tag’ in cartoncino su cui scrivere il nome del commensale e l’effetto sulla tavola sarà davvero molto coreografico. Se si abbinerà un tovagliato bianco semplice e degli accessori di color verde e arancio, la tavola risulterà davvero bella e curata nei minimi particolari.

