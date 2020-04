Fai da te | sacchettini pasquali a forma di coniglio -VIDEO

Dei graziosi sacchettini pasquali a forma di coniglio in carta, perfetti da mettere a tavola per omaggiare tutti i commensali con dei golosi ovetti di cioccolato durante il pranzo di Pasqua.

Se cercate delle idee fai da te per decorare la tavola di Pasqua, ecco come realizzare dei graziosi sacchettini a forma di coniglio dove inserire degli ovetti di cioccolato o altri dolcetti tipici della Pasqua. Un lavoretto da far fare ai bambini che si divertiranno a personalizzare i coniglietti, magari colorandoli con pastelli e colori a cera.

Scopriamo come realizzare questi originali sacchettini che renderanno ancor più bella la tavola in un’occasione così speciale e che darà la possibilità di sperimentare un’attività manuale molto divertente ai piccini ma anche ai grandi!

Come realizzare i sacchettini pasquali a forma di coniglio | il video tutorial

Per realizzare i sacchettini pasquali a forma di coniglio, avrete bisogno di:

ovetti di cioccolato

forbici

spago

sacchettini di carta

pennarello

cotone

colla

La prima cosa da fare sarà ritagliare le orecchie del coniglio dal margine superiore del sacchetto. Poi aprendo il sacchetto in modo delicato infilando una mano, si potranno inserire gli ovetti di cioccolato. Con un pezzo di spago naturale, si chiuderà il sacchetto stringendolo alla base delle orecchie tagliate.

L’effetto ottico che si otterrà sarà proprio quello di una testa di coniglietto. Sulla parte dietro del sacchetto si potrà attaccare con un punto di colla, un ciuffetto di cotone, che sarà la codina del coniglio.

Sulla parte frontale del sacchetto si potrà disegnare il musino del coniglio con un pennarello. Il sacchetto è completo e pronto per essere messo a tavola, magari sul piatto di ciascun commensale.

Il coniglietto potrà essere personalizzato, scegliendo il colore dei sacchetti, e ovviamente del codino, arricchendo il fiocchetto con un nastro di stoffa o applicando anche delle piccole decorazioni al centro di esso. La fantasia non ha limite, soprattutto quando si tratta di lavorare con la carta.

