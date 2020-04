Diy | Uova di pasqua con pasta di sale -VIDEO

Delle graziosissime Uova di Pasqua colorate fatte con la pasta di sale. Un lavoretto creativo da proporre ai bambini che li divertirà stimolando la loro fantasia.

La Pasqua si avvicina e creare un originale albero di Pasqua con tanti ovetti colorati sarà un’attività davvero piacevole per tutta la famiglia. Ecco come realizzare delle uova di Pasqua con la pasta di sale, una pasta modellabile che si può preparare in casa che potranno utilizzare anche i bambini più piccoli.

La decorazione sarà personalizzata e darà modo ai più piccoli di dare sfogo alla loro creatività, soprattutto in questo periodo in cui l’emergenza Coronavirus ci ha costretti a restare in casa per la salute di tutti. Scopriamo come realizzare le uova di Pasqua con la pasta di sale seguendo il video tutorial.

Come realizzare le uova di Pasqua con la pasta di sale | il video tutorial

Per realizzare le uova di Pasqua con la pasta di sale, avrete bisogno di:

pasta di sale (per la ricetta clicca qui)

stampini con fogge pasquali

grattugia

retina della frutta

carta da cucina

tappi di penne o pennarelli

colino

cannucce

carta forno

colla vinilica

colori acrilici

pennarelli a vernice

nastrini colorati

Per prima cosa si dovrà creare un panetto di pasta di sale e dopo averla stesa con un matterello su un foglio di carta da forno, si procederà con creare dei motivi sulla pasta utilizzando vari materiali e utensili, come indicato nel video tutorial. Una volta personalizzata la superficie della pasta di sale, si potranno ritagliare le sagome delle uova, avendo cura di praticare in foro con una cannuccia, e metterle ad asciugare all’aria o in forno.

Le uova di pasta di sale, bene essiccate, dovranno essere spennellate con della colla vinilica diluita con acqua, questa operazione servirà a renderle impermeabili. Una volta asciutta la colla, potranno essere decorate con colori acrilici e pennarelli a piacere.

Le uova potranno essere utilizzate per allestire un albero di Pasqua con dei rami o anche per arricchire un dono pasquale come una scatola di cioccolatini.

