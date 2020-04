Pasqua cucito creativo | Campana in tessuto -VIDEO

Un bellissimo progetto di cucito creativo facile, una campana pasquale in tessuto che si potrà realizzare in modo semplice che stimolerà il vostro estro.

Una graziosissima campana pasquale in tessuto che potrà essere realizzata in diverse misure e personalizzata nei colori e nelle decorazioni, un progetto di cucito creativo facile in cui si potranno cimentare tutte le donne ricche di fantasia ed estro con o senza macchina da cucire, visto che i punti potranno anche essere eseguiti a mano.

Sarà un delizioso fuori porta o una decorazione per la casa da tenere tutto l’anno come simbolo di gioia e di rinascita. Sarà semplice e divertente creare questa campana realizzata con materiali molto semplici e facilmente reperibili o sostituibili con quello che abbiamo in casa.

Cucito creativo | come realizzare la campana pasuale in tessuto | il video tutorial

Per realizzare la campana pasquale in tessuto, avrete bisogno di:

cartamodello (scaricabile gratuitamente sotto il video)

tessuto di iuta

stoffe di cotone fantasia

nastri in tessuto

bottoni

forbici

spilli

ago e filo

macchina da cucire

ovatta per riempire

colla a caldo

Dopo aver tagliato la sagoma della campana in iuta in doppio , si dovrà ritagliare anche la sagoma della campana più piccola in tessuto, o in pizzo sangallo o altro tessuto fantasia. Le tre campane andranno cucite l’una sull’altra avendo cura di lasciare delle aperture sia sulla parte in iuta che in quella in tessuto per poter inserire l’imbottitura e di applicare una cappiolina in alto per poter appendere la campana. Le cuciture potranno essere eseguite a macchina o anche a mano. Una volta imbottite le campane si potrà chiudere completamente la cucitura e procedere con la decorazione.

Seguendo tutte le istruzioni del video, si potranno realizzare i graziosi fiori in tessuto che poi potranno essere applicati nella parte bassa della campana con un punto di colla a caldo. I fiorellini potranno essere arricchiti al centro con l’applicazione di un bottoncino. Per la decorazione finale, si potranno applicare dei fiocchi in tessuto nella parte alta della campana o intervallarli ai fiori nella parte decorativa in basso.

Le campane pasquali potranno essere create in diverse fantasie e tessuti e saranno anche un bellissimo dono pasquale da fare alle persone che amiamo.

