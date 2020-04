Grande Fratello vip violenta discussione tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta prima di cena. I due non si sopportano, ma sono quasi venuti alle mani

Ad una settimana dalla finale e a poche ore dalla diretta su Canale 5 volano ancora insulti e parole grosse nella casa del Grande Fratello Vip 4. A confrontarsi duramente sono stati Teresanna e Sossio che in realtà non si sono mai sopportati, ma in questi giorni stanno tirando fuori il meglio di loro dopo un periodo di relativa calma.

La causa scatenante? Il pollo che l’ex tronista di Uomini e Donne aveva appena cucinato. Sossio, come gli altri, si è servito per cena e lei non ha gradito. Secondo Teresanna lui continua a comportarsi con menefreghismo, come se gli altri concorrenti del reality di Canale 5 non esistessero. Fa una vita a parte, non lio saluta nemmeno, non capisce cosa ci stia a fare lì dentro. Poteva chiudersi lì, ma ancora una volta è uscito il carattere focoso di Aruta che non l’ha presa benissimo. “Io non sono falso, non ti calcolo proprio”, la ha risposto.

E da lì è partita una discussione accesa. Perché Teresanna gli ha chiesto se le sue ultime scuse fossero vere o false. E lui ha replicato dicendo che effettivamente aveva alzato troppo la voce, ma tanto tra loro non c’è feeling: “Se avverto che una persona di me ha una pessima reputazione, io non mi sento di augurarle ne il buongiorno, ne il buonasera.

Grande Fratello Vip – Teresanna contro Sossio

Quella è stata la miccia che ha fatto esplodere tutto. La Pugliese è infuriata per le imitazioni che Sossio fa di lei. Ma forse dimentica che solo qualche ora prima era stata lei stessa a fargli il verso appoggiandosi una asciugamano sulle spalle e cominciando a camminare come lui, dicendo che in casa non fa nulla tutto il giorno.

Sossio ha ricordato alla sua rivale che la loro è una convivenza forzata, quindi anche lei deve accettare le imitazioni. Lei non ci sta, perché dice di essere stufa di non essere considerata. E tutto questo fa esplodere l’ex ‘cavaliere’ del Trono Over. Ha cominciato ad urlare che lei è troppo permalosa e Teresanna in risposta gli ha dato dell’animale: “Con te all’inizio,ho giocato poi ho visto che sei un cane e che non consideri le persone. Quindi non voglio giocare più”. A Sosio potete dirgli di tutto, ma non cane: “Vattene perché altrimenti ti mando aff***lo. Cane sarà quello che sta con te!”.

Così è stato necessario l’intervento degli altri inquilini per separarli e Sossio si è sfogato con Patrick e Denver. Pensa di aver sbagliato ad insultare il compagno di Teresanna, ma è stato provocato. Questa sera faranno finalmente pace?