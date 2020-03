Cucito facile | come fare orlo a mano |i punti principali -VIDEO

In un momento storico come quello della quarantena a causa del Coronavirus, rispolverare le vecchie arti femminili come il cucito può essere utile ma soprattutto rilassante e creativo. I punti principali del cucito e come fare l’orlo su diversi indumenti.

Tutti abbiamo delle tende, un paio di jeans o una tovaglia che necessita di un orlo e che attende l’intervento esperto di una mamma o di una nonna per essere fatto. Perché non approfittare del tanto tempo a disposizione durante la quarantena per il Covid-19 per imparare i punti base del cucito a mano, come fare gli orli ad un jeans, ad una gonna o anche ad una tenda? Se avete la macchina da cucire poi, è arrivato il momento di tirarla fuori per iniziare a praticare un hobby che oltre a coprire delle necessità familiari può diventare molto stimolante per la creatività.

In questo piccolo ‘vademecum’ che non vuole essere soltanto pratico ma anche divertente, abbiamo scelto di selezionare per voi i video tutorial più esaustivi da poter seguire in tutta calma. Provare e riprovare per diventare delle ‘sarte in erba’ e riscoprire anche quelle atmosfere antiche e rassicuranti. L’ago e il filo possono davvero affascinare, soprattutto se applicati all’inventiva e all’estro.

I punti principali del cucito a mano | come realizzare un orlo in modo semplice

Avete deciso di prendere in mano ago e filo e riuscire finalmente a fare l’orlo a quella tenda che aspetta di essere appesa in camera da letto da diversi mesi? Siate fiere di voi e sentitevi pronte ad essere stupite da voi stesse, l’ago e il filo non saranno più degli sconosciuti ma potrebbero diventare un nuovo hobby creativo davvero molto interessante.

Per iniziare, si ha bisogno davvero di poco, degli aghi, degli spilli, dei fili da cucito, delle forbici e naturalmente dei piccoli scampoli di tessuto per eseguire delle prove, prima di cimentarsi nel praticare l’orlo ai jeans preferiti.

I punti base del cucito a mano, saranno semplici da imparare e da eseguire e scoprirete che punto dopo punto, la manualità nell’afferrare l’ago diventerà più sicura e con essa anche la fantasia comincerà a far capolino e in men che non si dica, avrete rinnovato tende e cuscini in tutto l’ambiente domestico.

I principali punti di cucito a mano

Questi i principali punti base del cucito a mano, dal punto filza, il più semplice al sottopunto. Ogni punto andrà provato e riprovato su di uno scampolo di stoffa e potrete utilizzare anche un semplice filo da imbastitura per non sprecare il filo da cucito. Punto dopo punto, scoprirete come sia semplice e divertente questa l’arte del cucito.

L’orlo jeans

Per tutte le ‘fashion addict’ l’orlo jeans originale è praticamente ‘intoccabile’ per questo imparare a realizzarlo e soprattutto a mantenerlo dopo averli accorciati anche di diversi centimetri sarà una risorsa fondamentale. Seguite il tutorial per imparare a realizzarlo in modo semplice e perfetto.

Orlo pantalone classico

Se ad essere accorciati sono dei pantaloni classici, magari quelli del completo che non siete ancora riuscite ad indossare, ecco come realizzare un orlo a mano degno di una sartoria. Punto dopo punto la spiegazione esaustiva e pratica.

L’orlo invisibile su un abito o una gonna

Se ad essere rivisto sarà l’orlo di un abito o una gonna, l’orlo invisibile sarà quello più indicato sarà quello invisibile che permetterà al capo di cadere in modo perfetto e inoltre l’effetto finale dell’orlo non andrà a cambiare la linea dell’abito. Scoprite come realizzare un orlo invisibile seguendo tutte le indicazioni nel video tutorial. Lo stesso punto potrà essere utilizzato per realizzare l’orlo di una tenda o di altra biancheria della casa.

Come realizzare un orlo invisibile con la macchina da cucire

Se possedete una macchina da cucire elettrica, anche la più vetusta, sarà in grado di realizzare questo orlo invisibile che potrà essere utile per accorciare i capi di abbigliamento così come la biancheria di casa come tende e tovaglie. Sarà un gioco da regazze, provare per credere!

Di certo stupirete voi stesse dopo aver ammirato il vostro primo orlo a mano e perché no, potrete approfondire le vostre conoscenze nel campo del cucito e realizzare anche delle vostre creazioni.

