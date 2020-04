I 5 segreti del vero amore che tutti dovrebbero conoscere

I 5 segreti del vero amore sono le 5 fasi che ogni coppia dovrebbe attraversare per godere di un amore autentico.

Vivere un grande ed autentico amore non significa vivere un amore sempre roseo. Secondo la dott.ssa Barbara De Angelis, se siamo felici ogni giorno non siamo coraggiosi. Diventiamo corragiosi sopravvivendo a tempi difficili e sfidando le avversità. Lo stesso vale per le relazioni romantiche.

Nell’immaginario comune pensiamo alla coppia ideale come a due persone che cavalcano stretti e sorridenti verso il sole al tramonto. Niente di più suggestivo ma in generale è esattamente il contrario, anche le cosiddette “coppie perfette” prima di arrivare a quel livello di perfezione hanno dovuto attraversare le 5 fasi del vero amore. Scopri quali sono e in quale fase è il vostro rapporto.

Le 5 fasi del vero amore

Secondo la psicologa Jed Diamond, ogni relazione dovrebbe superare 5 fasi principali. Alcuni di questi passaggi sono divertenti, altri al contrario estremamente difficili. Se tu e il tuo partner riuscite a compiere questi passi in modo sano e ad affrontare con successo la tensione, sarete premiati con un amore forte e duraturo.

Fase 1: innamorarsi

Alla base di un amore c’è un incontro che si traduce in euforia ed innamoramento, una sensazione che molti di noi hanno già provato. Pensare all’altra persona, ci fa sentire felici, appagati emozionati. Le farfalle aleggiano nello stomaco e gli ormoni impazziscono, tanto da non riuscire più ad esercitare alcun controllano sul corpo e sulla mente in questi momenti.

E’ una sensazione fantastica, tuttavia, questa fase ha i suoi svantaggi; il tuo cuore domina la tua mente scettica e la speranza che qualcuno sia l’incarnazione della tua felicità può prevalere sul tuo senso di cautela.

Fase 2: essere una coppia

Questa fase può verificarsi dopo un periodo di conoscenza variabile che può durare alcune settimane, mesi o addirittura anni, a seconda della relazione. Ognuno ha i suoi tempi per decidere di relazionare la propria vita a quella di un’altra persona. Quando si decide di essere una coppia si decide di mischiare due vite, vivere insieme, sposarsi e magari avere dei figli che coronano questo rapporto.

In questa fase qualla sensazione di avere la “testa tra le nuvole” si trasforma in gioia, unità, desiderabilità e protezione. La semplice sensazione di innamorarsi è diventata qualcosa di tangibile e reale. Sei consapevole di aver trovato una persona che soddisfa le tue aspettative sentimentali. Più conosci questa persona, più ti senti affine e a tuo agio con lei.

Fase 3: disillusione

La vostra relazione in questa fase è paragonabile ad un veliero, hai sollevato le vele, hai salpato e fino a qui nessun problema. Il mare fino ad ora è stato calmo ma le acque iniziano ad agitarsi. Durante questa fase, senti di sapere tutto del partner, lo conosci meglio di te stesso, tanto che per te è totalmente prevedibile e inizi a preoccuparti del piattume e della noia che caratterizza le vostre giornate.

Molte coppie si fermano in questa fase e decidono di concludere qui il loro percorso insieme perchè ogni sforzo fatto per riaccendere una relazione senza fiato risulterà stato inutile.

Fase 4: creare un legame duraturo

Per capire bene questa fase dovresti immaginare la vostra relazione come una maratona che state correndo. Immagina che durante la corsa tu avverta un crampo. All’inizio il dolore è lieve ma man mano si trasforma in dolore molto forte. Ma sai che se ti fermi non arriverai mai al traguardo.

Sai bene che l’opzione più semplice è quella di rinunciare, ma sai anche che vincere questa sfida ti renderà più forte, felice e soddisfatto. Quindi continui a correre, cercando di resistere al dolore fino a quando il crampo non scompare. E quando se ne va, sei avvolto da una sensazione di estasi!

La fase 3 della disillusione può durare a lungo, ma se continui la tua relazione e riesci ad entrare nella fase 4 ed affrontarla al meglio, si presenta la vera grande occasione per testare il tuo amore. Accettare e amare i difetti del tuo partner libererà la tua mente da tutte le incertezze che hai avuto fino a quel momento. È un momento di comprensione e consolidamento per entrambi.

Fase 5: unire le forze per cambiare il mondo

L’ultima fase dà origine a una rivelazione cruciale sulla tua relazione. Se siete arrivati in questa fase vi accettate completamente e avete affrontato i vostri difetti; ti rendi conto che il legame che hai sigillato può creare e portare qualcosa di talmente eccezionale da permetterti di conquistare il mondo.

L’amore è confuso, ma quando dura, può cambiare il corso di una vita. Saper costruire e mantenere una relazione sana e forte è essenziale per conoscere te stesso e il mondo che ti circonda. Ti auguriamo ogni successo in ogni fase della tua relazione futura.