Gli psicologi raccomandano di fare queste 7 cose affinchè il vostro amore duri tutta lavita e sia fiorente, solido e soddisfacente.



L’amore è come una torre in costruzione… alla fine di questo articolo troverai una conclusione metaforica che cambierà la tua vita.

Non c’è niente di più bello che vedere due anziani che camminano mano nella mano, i volti rugosi nel tempo e l’amore ancora intatto dopo decenni di convivenza.

Col passare degli anni la felicità di una coppia viene messa in pericolo da molteplici fattori come la routine, la mancanza di attenzione o la mancanza di rispetto della libertà dell’altro. Per mantenere una relazione di coppia sana e felice nel tempo ci sono delle cose che non dovremmo mai dimenticare.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

La felicità nella coppia, come ottenerla

Come la comunicazione o la fiducia, il rispetto è alla base di una relazione sana. Il legame tra due partner deve essere rafforzato ogni giorno. Per aiutarti a mantenere la vita di una coppia armoniosa ci sono alcune cose che dovresti sempre tenere presente:

1. Credici

Il più grande segreto della vita per far funzionare le cose è crederci. Se tra voi sta andando tutto bene, siete profondamente innamorati e desiderate costruire una bella storia a due, iniziate dicendo a voi stessi che tra voi non finirà mai.

Perché essere pessimista quando tutto va bene? Non bisogna farsi del male inutilmente, trovare problemi dove non ce ne sono, stressarsi per niente, così facendo soffocerai l’altro e soffocerai la tua bella relazione, il che è assurdo. Al contrario focalizzandosi sempre sui lati positivi della coppia, si ottiene un cuore leggero, respirerai libertà e gioia di vivere, serenità, vedrai le cose in una luce positiva e quindi darai ancora più amore e felicità al tuo partner.

2. Essere una donna prima di essere la sua donna



Il più grande assassino d’amore di una coppia? È quando diciamo che non siamo niente senza il nostro uomo. Quante donne rinunciano alla loro libertà perchè il partner è molto possessivo e ansioso, ripetendo che senza di lui non sono nulla? Niente di meglio per soffocare un uomo e farlo scappare. Avere una vita personale e una vita extra in coppia è molto più appagante, qualsiasi situazione di dipendenza non è salutare.

Cerca di essere la donna di cui hai bisogno per essere felice, libera e soddisfatta. Come dice un vecchio saggio “non puoi essere buono con qualcuno se non sei buono con te stesso” quindi prima di tutto stai bene con te stesso e starai bene con gli altri.

3. Sii tollerante

Nel tempo, quando la magia ormonale diminuisce, i piccoli difetti dell’altro tendono a irritarci, sempre di più. Invece di lamentarti, guardati allo specchio: anche tu sei pieno di difetti! E poi alla fine, ciò che ti infastidisce di lui sono solo dettagli. Quindi smettiamo di concentrarci su di essi, lamentarci, chiedere troppo, il tuo partner è umano, proprio come te. Focalizzati invece su tutto ciò che va bene.

4. Comunicazione

Parlando, tutto si risolve facilmente mentre trattenendo i nostri dubbi e la nostra rabbia, l’insoddisfazione non farà altro che aumentare, come una palla di polvere che cresce e cresce se la lasciamo in un angolo o una pentola a pressione che esplode con troppa pressione. Sei stanco del fatto che si dimentica sempre di buttare la spazzatura? Invece di travolgerlo con rimproveri sproporzionati, diglielo con calma, con diplomazia e pedagogia, vedrai che apprezzerà e non dimenticherà più di farlo in futuro.

5. Scollega il cervello

L’amore lavora con il cuore, non con il cervello. Lasciati trasportare, senza ascoltare la tua ragione e soprattutto gli altri. Piuttosto che cercare di razionalizzare qualcosa che non può essere razionalizzato, fidati di te stesso e fidati della vita. Le più belle storie d’amore sono spesso quelle che sfidano la ragione. Se ne vale davvero la pena non mollare. Per esempio se vivi una relazione a distanza, anche se tutti ti dicono che non ha senso, se ci credi veramente vedrai che troverete il modo di avvicinarvi.

6. Stare davvero l’uno con l’altro

Stare con l’altro non significa essere sempre insieme! Stare con qualcuno significa costruire in coppia. Anche con il tempo, devi continuare ad interessarti a lui, a discutere e imparare gli uni dagli altri. Fate piani, anche piccoli e rispetta te stesso, sempre.

7. Buon divertimento

Cos’è una coppia, in fondo? due persone che hanno un grande feeling e che sono anche attratte l’una dall’altra. Il tuo uomo è anche il tuo migliore amico, la tua famiglia, ma in più lo desideri, ti attrae. Quindi, mantieni il lato “amici” e il lato “olala” nella coppia!

Da un lato, ottimizza il legame con gite, viaggi, momenti unici di condivisione, fondamentali per divertirvi ed evitare di sembrare due vecchi zombi. D’altra parte, mantieni la fiamma continuando a divertirvi anche a letto. Anche qui, scollega il cervello e lasciati andare! potresti scoprire cose interessanti sotto le lenzuola.

La metafora della torre

Per rimanere nelle metafore, diciamo che una coppia è anche come una magnifica torre che costruiamo noi stessi, insieme. All’inizio, testiamo il terreno, quindi gettiamo alcune basi, poi iniziamo a costruire e posiamo sempre più mattoni. Se non costruiamo su basi solide, se non lavoriamo nel migliore dei modi e non utilizziamo materie prime di qualità la torre crollerà.

Se uno porta più pietre dell’altro, la torre si inclinerà in una direzione e si spezzerà.

Se sei negativo e continui a ripetere che la torre cadrà, ti lascerai prendere dal panico, e la torre finirà col cadere veramente.

Se smetti di costruire o fare manutenzione, non ascoltando più l’altro e non interessandoti più del tuo partner, la torre invecchierà, diventerà una rovina appartenente al passato e crollerà.

Se continui a costruire con il partner vivendo molte cose interessanti, imparando costantemente da lui, con lui, pianificando e realizzando progetti e avendo la stessa visione di costruzione, la torre continuerà a ergersi, ergersi , ergersi, sempre più in alto …