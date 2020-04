GFVip | Wanda Nara ringrazia i fan, la vera “vincitrice” è lei – FOTO

L’edizione numero quattro del GFVip si conclude, vince Paola Di Benedetto. La vera trionfatrice, però, è Wanda Nara.

La quarta edizione del GFVip chiude i battenti, la stagione più controversa di sempre del noto reality show cala il sipario consegnando la vittoria a Paola Di Benedetto (modella e influencer, conosciuta prima come Madre Natura di “Ciao Darwin”, poi come fidanzata di Fede, cantante del suo Benji e Fede). Paolo Ciavarro si ferma al secondo posto, complice anche la storia con Clizia Incorvaia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Antonella Elia dopo il Grande fratello Vip: Serena Enardu le scrive

Ad ogni modo questa edizione Vip del GF resterà nella storia: la prima svoltasi in un periodo particolare per l’Italia, il Coronavirus e l’emergenza che ne è conseguita ha consegnato al pubblico un’atmosfera spettrale. Dall’8 gennaio quando quest’avventura è iniziata gli equilibri del Paese sono completamente cambiati, i concorrenti usciranno da Cinecittà per andare a finire in un altro isolamento casalingo: quello imposto dal Governo per arginare l’emergenza.

Wanda Nara congeda i fan per l’ultima puntata del GFVip

Forse è per questo che, sul finale dell’ultima edizione – la quarta con i personaggi famosi – di giocare non andava più a nessuno. O quasi. Il pubblico seguiva, da casa, così come ha fatto fino a ieri (con l’ultima puntata andata in onda su Canale 5), senza però badare troppo alle sorti dei concorrenti. Un popolo, il nostro, oramai impegnato a pensare come si evolveranno i giorni che verranno. Perchè, appunto, la quarantena più difficile è quella lontana dai riflettori.

La porta rossa che si apre: nessuno ad accogliere la vincitrice, niente folla urlante, solo il vuoto e gli applausi (registrati) di un pubblico che non c’è per motivi precauzionali. Signorini e Wanda Nara in collegamento, insomma una vera e propria metamorfosi del format che qualcuno racconterà ai posteri. Anche questa, in fin dei conti, è storia della televisione con i suoi dubbi, le sue certezze e alcuni interrogativi rimasti senza risposta.

Certamente, trovare spazio per il divertimento e lo svago è assai difficile in un periodo storico particolarmente complesso come quello che stiamo vivendo. Dovrà riadattarsi ogni cosa: persino la televisione, uno spunto prova a lanciarlo Wanda Nara che, in occasione della chiusura del reality, ha voluto scrivere qualche riga su Instagram. Anche e soprattutto per ringraziare chi non le ha fatto mai mancare affetto e consensi, il pubblico – prima in studio, quando era possibile, poi da casa – l’ha sempre premiata: forse la vera vincitrice del GFVip è lei. L’immagine di lady Icardi ne ha giovato non poco, uscendo riqualificata dopo le polemiche dello scorso anno in merito alla querelle mediatica subita con il marito per il passaggio di quest’ultimo dall’Inter al PSG.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Sossio Aruta | Prime dichiarazioni dopo la finale del GF Vip

“Finisce questa fantastica trasmissione e per la prima volta nella storia di Grande Fratello la finale avrà un sapore diverso, come nessuno avrebbe potuto immaginare lo scorso 8 gennaio, quando tutto è iniziato. Voglio fare una dedica speciale a tutti noi che abbiamo scelto l’Italia come patria del cuore, convinti che anche questa volta sarà forte, che barcolla ma non molla”, scrive la celebre argentina mandando un grande abbraccio ideale a tutti i suoi followers. Un atro capitolo di tv e di carriera si chiude, non resta che attendere il prossimo futuro per capire il destino del Paese e dei suoi mattatori. Compresa Wanda Nara, mamma, manager e ormai anche showgirl a pieno titolo.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per restare sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI