Uomini e Donne | Una coppia nata al Trono Over è stata stroncata dal pubblico del web di Maria De Filippi

Uomini e Donne ha il merito di aver creato numerose coppie all’interno del Trono Over e Classico. Coppie che a volte conquistano il cuore del pubblico del piccolo schermo, altre volte un po’ meno.

E’ il caso della coppia formata da Pamela Barretta ed Enzo Capo, che dopo alcuni tiri e molla, non hanno colpito in maniera del tutto positiva il pubblico del piccolo schermo. O meglio: una buona parte dei telespettatori crede nella loro buona fede, mentre altri sospettano che dietro al loro interesse amoroso ci sia in realtà voglia di business, ma proseguiamo con calma.

Enzo ha scritto una dolce dedica alla sua Pamela, anche se recentemente avevano annunciato di essersi lasciati, affermando che la cosa più difficile in questo periodo è aver fatto pace con lei ma non poterla vedere a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia, che ha portato tutti i cittadini ad una quarantena forzata.

Il popolo del web ha accusato Pamela ed Enzo di Uomini e Donne di fare business, in quanto la dedica, secondo loro, sarebbe stata fatta soltanto per avere un minimo di visibilità in più. La replica di Enzo Capo del Trono Over, ovviamente, non è tardata ad arrivare.

Uomini e Donne | Enzo Capo e Pamela Barretta attaccati | Lui sbotta: “Invidiosi”

Enzo Capo, ovviamente, non ha reagito bene di fronte all’accusa del popolo della rete, rispondendo all’utente che ha mosso precise accuse verso di lui e verso Pamela Barretta del Trono Over.

Il cavaliere di Uomini e Donne ha suggerito all’utente in questione di curare la propria cattiveria, in quanto non ha nessun diritto di offendere o denigrare qualcuno in base a delle proprie congetture personali.

“Hai la faccia di una persona cattiva” ha replicato Enzo, difendendo il suo sentimento e quello di Pamela, che recentemente ha rivelato di essere vittima di stalking. “Il tuo commento è stato di una volgarità inaudita” ha proseguito. “Ti consiglio di curare in qualche modo la tua cattiveria” ha continuato Enzo Capo di Uomini e Donne furioso.

“Invidiosi, cura anche la tua volgarità!” ha concluso l’ex cavaliere del parterre maschile di canale 5, profondamente deluso di ricevere un tale commentato sul suo amore e quello di Pamela.

Pamela Barretta, invece, ha dato decisamente dato poca importanza all’utente in questione e ha preferito concentrarsi sulla dolce dedicata ricevuta dal suo compagno in queste ore.

“Enzo, mi manchi tanto anche tu” ha replicato la dama del Trono Over. “Non vedo l’ora di riabbracciarti” ha concluso.

Pamela ed Enzo del Trono Over di Uomini e Donne sembrano non aver colpito totalmente il pubblico della rete. Magari, visto che il programma riprenderà a breve, potrebbero ritornare in studio per chiarire ciò che è accaduto in queste settimane tra di loro.