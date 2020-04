Paola Di Benedetto | Sossio Aruta ha insinuato il dubbio che la modella abbia trionfato al Grande Fratello Vip soltanto perché è la fidanzata di Federico Rossi di Benji e Fede e non per puro merito

Sossio Aruta, recentemente intervistato da Super Guida Tv, ha commentato la sua esperienza al Grande Fratello Vip, ritenendosi più che soddisfatto del suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia. Anche se l’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne è convinto che forse il risultato finale sarebbe potuto cambiare se fosse entrato a far parte del programma a gennaio e non durante le ultime settimane della messa in onda, ma non solo.

Il compagno di Ursula Bennardo non è del tutto convinto nemmeno della vittoria di Paola Di Benedetto, insinuando un dubbio tra il pubblico del piccolo schermo.

Secondo Sossio a contribuire alla vittoria di Paola, che di recente ha spiegato perché ha deciso di donare l’intero montepremi alla protezione civile, sono stati numerosi fattori tra cui: l’essere seguita da un pubblico giovane, avere tanti followers in rete ed essere fidanzata con il cantante di Bendi e Fede.

Paola Di Benedetto ha vinto il Grande Fratello Vip perché fidanzata con Fede? Secondo Sossio, questo elemento ha contribuito e non poco a metterla in luce rispetto agli altri concorrenti.

Sossio Aruta insinua il dubbio su Paola Di Benedetto e svela: “Sono stato penalizzato”

Sossio Aruta ha insinuato il dubbio nei telespettatori, dichiarando che i fattori precedentemente elencati hanno contribuito e non poco a portare ad essere Paola Di Benedetto la vincitrice del GF Vip 4.

Il pubblico del piccolo schermo, però, è bene precisare, che la pensa in maniera totalmente diversa dal cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. In quanto ha scelto di premiare Paola perché, sempre con il massimo dell’educazione e del rispetto, non si è mai tirata indietro alle dinamiche della casa, esponendosi sempre in prima persona.

Sossio Aruta, che di recente ha risposto alle provocazioni di Zequila, ha anche rivelato di essersi sentito penalizzato all’interno della casa più spiata d’Italia perché a differenza degli altri concorrenti, lui è entrato a far parte del gioco soltanto durante le ultime settimane della messa in onda e non dai primi giorni.

Sossio Aruta è stato penalizzato al GF Vip? Probabilmente no, visto che nonostante sia entrato agli sgoccioli di quest’avventura, i telespettatori gli hanno permesso di classificarsi al terzo posto. A differenza di molti veterani che alla prima nomination sono stati sbattuti fuori.

Senza dimenticato che Sossio proviene da un contesto televisivo come il Trono Over di Uomini e Donne, uno dei programmi di punta del palinsesto televisivo di canale 5.

Il pubblico, quindi, ha avuto ampiamente modo di poterlo conoscere durante il corso degli ultimi anni, visto che era uno dei protagonisti indiscussi della trasmissione di Maria De Filippi. Tanto da farlo arrivare all’edizione Vip di Temptation Island con Ursula Bennardo, la sua compagna, e non a quella classica.

La vittoria di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip, quindi, è ampiamente meritata ed è soltanto merito suo e non del suo compagno, che di recente le ha fatto una dedica speciale.