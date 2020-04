Paola Di Benedetto | L'(ex?) agente: “brava me lo dico da sola”

Dopo la vittoria di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip 2020 spunta lo strano messaggio di Paola Banegas, forse ex agente della gieffina.

A poche ore dalla vittoria di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip 2020, spunta lo strano messaggio di Paola Banegas, la fondatrice della Benegas Model e Management, l’agenzia di cui ha fatto parte anche Paola.

A rispondere alla Banegas, poi, è stato Gabriele Parpiglia. Le parole scritte dalla Banegas, dunque, saranno rivolte proprio a Paola?

Paola Di Benedetto e lo strano messaggio di Paola Banegas: Gabriele Parpiglia risponde

La Di Benedetto che ha stupito tutti decidendo di devolvere l’intero montepremi vinto in beneficienza, si sta godendo la vittoria condividendo le sue emozioni con i fans. Nelle ultime ore, però, sta facendo discutere un messaggio pubblicato su Instagram da Paola Banegas e che molti fans della Di Benedetto hanno interpretato come un messaggio per l’ex Madre Natura di Ciao Darwin.

Tra Paola Banegas e la Di Benedetto, oltre ad esserci un rapporto professionale, c’è sempre stato anche un rapporto personale. Tuttavia, il messaggio della Banegas non riguarda la vittoria di Paola al Grande Fratello Vip 2020.

“In questo periodo dove mancano le belle parole di affetto, brava me lo dico da sola“, ha scritto la Benegas su Instagram dopo il trionfo della Di Benedetto. “Ho avuto fiuto e occhio. E tempo fa qualcuno lo sapeva, vero Gabriele?”, ha aggiunto.

Il messaggio della Banegas aveva come destinatario Gabriele Parpiglia che ha così risposto a sua volta sui social.

La risposta di Gabriele Parpiglia, così, non si è fatta attendere. “Confermo Paola, ricordo quando a gennaio avevi previsto tutto. Hai fatto un ottimo lavoro, come sempre. Mi spiace, ma la riconoscenza, quella, è cosa dimenticata“, è stata la risposta di Parpiglia.

La Banegas, inoltre, per tutta la durate del Grande Fratello Vip 2020 non ha mai dedicato nessun messaggio alla Di Benedetto. Cosa sarà successo, dunque, tra Paola e la Banegas? Paola, dopo aver risposto ai commenti di Fernanda Lessa, risponderà anche alla Banegas?