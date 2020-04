Sossio Aruta massacra Antonio Zequila su Instagram dopo il Grande Fratello Vip 2020: “mi fai pensa essere meschino e senza dignità”.

Sossio Aruta non perdona Antonio Zequila e, a distanza di pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip 2020 si scaglia contro l’attore.

Attraverso un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il “re Leone” punta il dito contro Zequila che avrebbe cercato d’infangarlo durante la finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini esortandolo a pagare gli alimenti all’ex moglie. Un attacco a cui Sossio ha deciso di rispondere nuovamente attraverso un post pubblico sui social.

Sossio Aruta attacca Antonio Zequila: “tocca i miei figli e scatena l’inferno essere meschino”

Sossio Aruta è un fiume in piena su Instagram e si scaglia duramente contro Antonio Zequila che, durante la finale del Grande Fratello vip 2020, lo aveva accusato di non pagare gli alimenti.

Zequila, dopo le parole rilasciate durante la finale del reality show, aveva chiesto scusa a Sossio durante una diretta Instagram con la pagina del settimanale Chi.,

“Mi volevo scusare con Sossio perché ieri ho sbagliato, ho tirato fuori la storia degli alimenti, ma l’aveva tirata fuori l’ ex moglie la storia. Io quando gli ho detto che volevo che vincesse glielo ho detto con il cuore perché in quanto persona non agiata poteva contribuire a pagare gli alimenti”.



Le scuse di Zequila, però, non sono bastate a placare la rabbia di Sossio Aruta che, dopo aver rilasciato le sue prime dichiarazioni post finale, è tornato su Instagram puntando il dito contro l’attore.

“Tocca i miei figli e ti scateno l’inferno, essere meschino e senza dignità. Ai miei due leoncini ho dato tutto l’amore che un papà può trasmettere ai suoi figli e, nonostante mille difficoltà e periodi grigi, non ho mai abbandonato il mio sangue. Sono sei anni che pago gli alimenti e presto continue attenzioni, tra viaggi e regali, ai miei figlI”, ha scritto Aruta nel suo lungo post.



Poi ha concluso: “Non sono un attore, non ho un curriculum, non sarò tanto acculturato ma ho un cuore grande che tu non hai. Mi fai solo pena”.