Sopracciglia: 7 consigli per ridefinirle da soli

Ecco 7 consigli per avere sopracciglia curate aspettando di superare questo periodo di quarantena e tornare dalla nostra estetista.

Mentre i saloni di bellezza sono chiusi per via delle misure anticontagio del coronovirus, in attesa di tornare a farci fare belle dalla nostra estetista di fiducia, cerchiamo di mantenere curato il nostro aspetto senza fare troppi danni.

Ecco 7 consigli per curare le nostre sopracciglia da sole senza fare un disastro

Prima di tutto cerca di recuperare tutto l’occorrente che ti servirà per ridefinire le tue sopracciglia: pinzette e forbicette piccole. Cerchiamo di padroneggiare questi strumenti che sono essenziali per il buon risultato estetico delle nostre sopracciglia specie se sono ribelli.

erchiamo di preservare la forma originale e osservarne l’evoluzione giorno dopo giorno, procediamo con meticolosità e soprattutto, non improvvisiamo come se fossimo un architetto. Segui attentamente questi sette suggerimenti e le tue sopracciglia e ti ringrazieranno.

1/Optare per la depilazione leggera

Non è il momento di azzardare una depilazione a colpo d’occhio dato che non possiamo contare su nessuno che correga i nostri disastri. Nel caso estremo in cui la linea delle sopracciglia non sia stata definita da un professionista accontentati del minimo sindacale: basta epilare i peli al centro delle sopracciglia e lungo il perimetro non scavando troppo nella lunghezza del sopracciglio.

2/Favorire la depilazione quotidiana

Se la tua linea è già tracciata, occupati di redifinire le sopracciglia giorno in modo da mantenere la linea di partenza e facilitare il lavoro. Eviterai di finire con troppi buchi e che la linea diventi poco nitida e difficile da trovare.

3/Come strappare correttamente le sopracciglia?

Con le pinzette, pizzica i peli che escono dalla linea definita dal professionista. Se i peli sono troppo vicini alla linea del sopracciglio, lasciali, potresti creare dei buchi. Evita a tutti i costi di sfoltire troppo le sopracciglia, ricorda che ci vogliono mesi per recuperare una bella linea. Se hai problemi a capire dove epilare, compra delle pinzette con una piccola lampada incorporata, sono molto pratiche.

4/Taglia le sopracciglia

Le sopracciglia sono come i capelli: crescono! Questa lunghezza disturba la nitidezza e la linea, ma fai attenzione, non tagliare tutte le sopracciglia allo stesso modo. A seconda della posizione, i peli vanno tagliati in modo diverso:ecco i tutorial per non sbagliare: Sopracciglia perfette: trucchi, consigli e tutorial per un look impeccabile

5/Prepara le sopracciglia

Per avere un sopracciglio folto e marcato, utilizza prodotti che nutrono e infoltiscono il pelo, come l’olio di ricino. Ecco come usare l’olio di ricino per far ricrescere capelli e sopracciglia. Se hai estirpato qualche pelo di troppo, l’oliodi ricino risolverà l’errore in poco tempo.

6/Pulisci le sopracciglia

Per mantenerle in salute, questo suggerimento è essenziale. Baluardo protettivo, le sopracciglia proteggono gli occhi da polvere e sudore, quindi immagazzinano le impurità. È quindi essenziale pulirle bene, con le salviette struccanti o con acqua e sapone.

7/E il mantenimento del mio microblading?

Concretamente, non c’è molto da fare se viene eseguita la microblading o qualsiasi altro tatuaggio temporaneo per le sopracciglia. L’unica soluzione è truccare le sopracciglia con una matita classica, dovrai pazientare il tempo di trovare un professionista che ti rimetta un pò di colore sugli occhi.

