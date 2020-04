Adriana Volpe, il marito Roberto Parli torna su Instagram e scrive una toccante lettera al padre, scomparso poche settimnane fa.

Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe torna su Instagram e scrive una toccante lettera al padre, scomparso poche settimane fa. Il marito di Adriana Volpe che, per la situazione che stava vivendo la famiglia, aveva deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2020, dopo aver affrontato il dolore con la propria famiglia, ha deciso di dedicare delle bellissime parole d’affeto al padre.

La lettera del marito di Adriana Volpe al padre scomparso

Adriana Volpe è stata una grande protagonista del Grande Fratello Vip 2020 che ha abbandonato dopo la notizia dello stato di salute del suocero. A distanza di giorni dalla morte del padre, il marito di Adriana Volpe, Roberto Parli, ha condiviso su Instagram una lettera in cui ringrazia il padre per ciò che gli ha insegnato dimostrandogli tutto il suo affetto.

“Caro papà, leggere queste righe per me è stato un orgoglio, «l’uomo del Magic Moment » – scrive Roberto Parli a corredo di un articolo di giornale che parla del padre Ernesto -. Sei stato e sei un grande uomo disponibile e generoso con tutti! Oggi è il mio primo compleanno senza di te con il cuore a pezzi! Ma voglio che sia tu ha festeggiare per me!”.

Poi continua:“La tua famiglia é sempre stato tutto per te, hai sempre lottato per tenerla unita e sempre dato forza a tutti e spronato tutti noi per fare sempre il meglio e non mollare mai! Mi ricordo ad Adriana dicevi sempre: ‘tu sei da prima serata! devi condurre Sanremo!’ Con Gisele spero di poter essere anch’io un grande papà. È stato un onore averti come papà, sei stato un immenso marito”.



Tantissimi i messaggi di cordoglio ricevuti da Roberto Parli da parte anche dai fans di Adriana Volpe che, nei giorni scorsi, ha anche risposto a Giancarlo Magalli.