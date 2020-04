Gli astri rivelano chi sono le 4 donne dello zodiaco che non si fanno scrupoli ad intromettersi in un amore pre esistente e spezzarlo.

L’infedeltà è un colpo fatale per qualsiasi relazione. Anche se i due partner scelgono di perdonarsi e continuare a stare insieme, le conseguenze di un tradimento restano ancorate alla relazione a vita e diventano una fonte di discussioni quotidiane. Alcuni potrebbero pensare che l’infedeltà sia un atto vile e immorale, altri potrebbero incolpare il partner per averli spinti tra le braccia di qualcun’altro, altri ancora potrebbero dare al tradimento solo una connotazione puramente sessuale e non romantica.

Alla base del tradimento ci sono motivazioni differenti, ma una cosa è uguale per tutti: se tuo marito inizia a simpatizzare con una donna di uno di questi 4 segni zodiacali, sappi che la situazione potrebbe farsi pericolosa perchè queste donne non si fanno scrupoli a prendersi il marito di un’altra donna.

Le 4 ladri di mariti senza scrupoli dello zodiaco

Queste donne sanno come prendersi ciò che vogliono. Il loro fascino è avvelenato e può spezzare più di un cuore nel corso della loro vita.

Queste 4 donne sono le ladre di mariti più pericolose dello zodiaco:

1/Ariete: la donna cacciatrice

Se noti che sta nascendo una simpatia sospetta tra una donna e il tuo coniuge, scopri il suo segno zodiacale. Se è Ariete, meglio che tu agisca prima che sia troppo tardi. La donna Ariete è una sirena sulla sua roccia, attira gli uomini, allontanandoli dalla loro odissea. L’Ariete è un segno di fuoco e non ci vorrà molto per accendere il cuore della persona di cui si innamora. Ha fiducia, molta fiducia in se stessa e non si fermerà davanti a nulla una volta definito il suo obiettivo. È anche attiva ed energica, senza il minimo sforzo conquisterà l’uomo che desidera. Tutto inizia con il suo sguardo penetrante che penetrerà l’anima di chi esidera avere per se stessa, la preda verrà quindi intrappolata e non riuscirà a liberarsi di lei.

2/Toro: la donna sensuale

Anche il più scettico tra voi ammetterà che la donna Toro è molto bella. Il suo fascino, sebbene discreto, penetra nell’anima delle sue conquiste e la afferra. Gli uomini sono sensibili a questo tipo di bellezza, che ispira calma e voluttà. La donna Toro è sensuale e sa sfruttare al massimo le sue risorse. Una volta che mette gli occhi sul tuo coniuge, non esiterà a gettarsi a capofitto nella conquista con l’obiettivodi vincere e portarti via il marito.

3/Bilancia: la donna collezionista

La lealtà è un concetto astratto e misterioso per il nativo del segno della Bilancia. Il suo fascino è la sua risorsa principale, oltre ad essere intelligente e passionale. È curiosa per natura e ciò che non le appartiene spesso suscita il suo interesse. Sa come mettere a suo agio un uomo in sua compagnia, e sa ancora meglio come diventare una fonte di pace interna per questo uomo. Per il prescelto lei diventerà una ragione di vita, una musa ispiratrice e una fonte di motivazione. La donna bilancia è affamata di cose belle, le colleziona e non manca di esporle come trofei d’onore. Se un uomo decide di cercare altrove per trovare una pace che crede di aver perso tra le mura di casa sua, la donna Bilancia sarà la fuga perfetta e metterà la sua conquista nelle condizioni di dimenticare tutte le sue preoccupazioni.

4/Scorpione: la femme fatale

Se il tuo coniuge simpatizza per una donna Scorpione la questione èmolto seria.La donna Scorpione è una femme fatale, che sa come usare il suo fascino. È una donna con ottime doti manipolatrici, sa come giocare con i sentimenti delle sue conquiste per attirarli nella sua rete. È intelligente, passionale e usa queste qualità per annebbiare la mente dell’uomo che desidera conquistare. Dal momento che si innamora facilmente e molto rapidamente, è sufficiente un solo incontro affinchè tuo marito diventi il ​​suo obiettivo.

Come affrontare l’infedeltà del tuo uomo?

Hai scoperto il tradimento di tuo marito o è stato lui a confessartelo? E ora cosa si fa? Un primo passo potrebbe essere quello di esternalizzare. Può sembrare strano come consiglio, ma è necessario lasciare che il male che ti avvelena scorra fuori dalla tua anima. Piangi o grida forte, ma non esitare a manifestae i tuoi sentimenti. Non sopprimerli. Quando senti che la tua mente è più calma e pronta a ricevere un buon consiglio, guardati indietro.

Arrivati a questo punto valuta la tua relazione oggettivamente. Cerca di capire cosa ha portato a questa situazione, senza giustificare l’altro poichè un tradimento in ogni caso è un atto che il coniuge non merita. Queste valutazioni dovrebbero aiutarti a capire che tu vali e sei preziosa nonostante il basso standard di moralità del tuo partner. Sei nata per brillare e il tuo successo non dipende dalla presenza di un partner. Quindi tieni presente che se qualcuno ha fatto in modo di perderti, magari è semplicemente perchè così hai l’occasione di incontrare quello giusto.