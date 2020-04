Paola Di Benedetto | La fidanzata di Federico Rossi ha spiegato il perché di un suo gesto dopo la vittoria alla quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini

Paola Di Benedetto ha trionfato durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip, conquistando il montepremi finale per il volere del pubblico del piccolo schermo.

Come già affermato in numerose occasioni, la fidanzata di Federico Rossi ha scelto di donare l’intero montepremi in beneficenza. In modo tale da dare un aiuto concreto per contrastare l’emergenza sanitaria in Italia dovuta al coronavirus.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Paolo Ciavarro e Clizia | Ivan Gonzalez dopo il GF Vip: “Storia finta”

In molti però si sono chiesti come mai la vincitrice di Alfonso Signorini, che di recente è stata attaccata dalla sua ex agente, abbia scelto di compiere un gesto così generoso e lei, tra le pagine del settimanale Chi, ha scelto di svelare il motivo di tale scelta specificando che non c’è nessun bisogno di doverla ringraziare o elogiare per ciò che ha scelto di fare subito dopo la vittoria al reality show di canale 5.

Paola Di Benedetto ha spiegato perché ha donato il montepremi del Grande Fratello Vip, stupendo tutto il suo fedele pubblico della rete.

Paola Di Benedetto spiega perché ha donato il montepremi del GF Vip

Paola Di Benedetto ha chiarito che la scelta di donare l’intero montepremi del GF Vip era quasi scontata o meglio dire, come ha detto lei stessa, doverosa.

Fare un gesto del genere era il minimo per poter dare un contribuito concreto a ciò che sta accadendo nel nostro paese e per questo ha scelto di donare l’intera cifra in beneficenza. Per aiutare tutte le persone che in questo momento hanno bisogno di un maggior aiuto per poter andare avanti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Sossio Aruta contro Antonio Zequila | “Mi fai pena essere meschino”

“In questi giorni ho letto numerosi messaggi di ringraziamento, ma non c’è bisogno proprio di ringraziare nessuno” ha spiegato Paola Di Benedetto dopo la vittoria al GF Vip. “Questo era l’unico modo che avevo per potare un aiuto concreto per contrastare l’emergenza che tutto il paese sta vivendo” ha aggiunto la fidanzata di Federico Rossi, che non ha avuto ancora modo di poter riabbracciare il suo compagno.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Grande Fratello Vip | Patrick Pugliese confermato nella prossima edizione?

“La mia scelta è, non dico scontata, ma doverosa in un momento del genere” ci ha tenuto a chiarire la vincitrice di Alfonso Signorini. “Vi ringrazio per i mille complimenti che sto ricevendo, ma va bene” ha concluso la modella.

Nonostante lei non voglia che le venga riconosciuto nessun merito, il gesto ha profondamente colpito il pubblico del Grande Fratello Vip visto che non tutti avrebbero scelto di donare, come invece ha fatto lei, l’intera cifra vinta grazie al reality show di canale 5 in beneficenza.

Paola Di Benedetto, che è stata attaccata anche da Salvo Veneziano, continua a fare innamorare il pubblico di lei grazie alla sua dolcezza e semplicità. Sarà forse per queste sue caratteristiche che ha conquistato il cuore di Federico Rossi? Purtroppo, a causa della quarantena, Fede e Paola non sono ancora riusciti ad abbracciarsi.