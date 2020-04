Uomini e Donne | Ida Platano dopo il Trono Over ha spiazzato la sua amica Gemma Galgani con una dedica sul suo profilo Instagram

Ida Platano, nonostante abbia abbandonato il Trono Over di Uomini e Donne per iniziare una relazione con il suo attuale compagno Riccardo Guarnieri, resta una delle dame di Maria De Filippi più amate del piccolo schermo degli italiani.

La Platano, infatti, ha colpito i telespettatori non solo per la sua storia d’amore tormentata con il cavaliere di canale 5, ma anche per la bella amicizia nata negli studi Elios di Roma con Gemma Galgani.

Le due si sono sempre supportate a vicenda in ogni momento di difficoltà e in questi giorni, a causa della quarantena forzata per l’emergenza del coronavirus in Italia, che sono distanti la mancanza inizia a farsi sentire sempre di più.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Verissimo | Giulia De Lellis e Damante | Lui: “Sono in buona compagnia”

Per questo motivo Ida, che di recente ha lanciato un appello ai suoi fan, ha stupito la sua migliore amica con un gesto inaspettato.

Ida Platano ha spiazzato Gemma Galgani dopo Uomini e Donne, facendole una piccola dedica social che è arrivata dritta al cuore dell’indiscussa protagonista del Trono Over.

Gemma Galgani commossa da Ida Platano dopo il Trono Over di Uomini e Donne

Ida Platano, attraverso le storie del suo profilo Instagram, ha caricato una clip che racchiude i migliori momenti trascorsi con Gemma Galgani di Uomini e Donne.

In particolar modo, la dama ha preferito concentrarsi in uno specifico momento della loro vita trascorso insieme. Quale? Quando Gemma la raggiunse a Temptation Island, in un momento in cui Ida stava male a causa delle continue insicurezza di Riccardo Guarnieri.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Gianni Sperti replica a Paola Barale? “Non torno indietro”

La dama non si è limitata a condividere la clip, ma ha anche dedicato una canzone ed un pensiero a Gemma Galgani del Trono Over, che di recente è perfino approdata ad Amici di Maria De Filippi.

La compagna di Riccardo Guarnieri ha scelto, per l’occasione, un brano di Tiziano Ferro, Potremmo Ritornare.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Trono Over | Veronica Ursida lancia una frecciatina ad Armando Incarnato

“Questo succede quando non vedi la tua migliore amica da mesi” ha spiegato Ida Platano dopo Uomini e Donne sul suo profilo Instagram. “E il premier Conte sceglie di prolungare i giorni di quarantena” ha concluso.

Il gesto ha ovviamente commosso Gemma Galgani ha condiviso la clip sul suo profilo Instagram, aggiungendo un sentito “Ida…”

La storica dama di canale 5, grazie alle emozioni che quotidianamente prova, è rimasta di nuovo senza parole, colpita dal gesto inaspettato della sua migliore amica.

Visualizza questo post su Instagram #iorestoacasa TUTTI INSIEME CE LA FAREMO 💪🏻❤️🇮🇹 Un post condiviso da Ida (@idaplatano) in data: 14 Mar 2020 alle ore 9:00 PDT

Ida e Riccardo del Trono Over, di recente il cavaliere ha elogiato la dama, stanno trascorrendo insieme questi giorni di quarantena e, a differenza di quanto si potesse credere, non stanno litigando nemmeno per un istante, anzi. Il loro rapporto sta traendo il meglio da quest’esperienza.