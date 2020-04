Festa della mamma | spilla floreale fai da te -VIDEO

Una graziosa ed elegante spilla floreale fai da te, perfetta da confezionare in occasione della Festa della Mamma. Un progetto creativo originale semplice da realizzare.

La Festa della Mamma sta per arrivare e, creare un regalo con le proprie mani, sarà senza dubbio un modo piacevole di passare il tempo in modo creativo e donare ad una persona così speciale qualcosa fatto con il cuore. Niente di più gradito che un accessorio femminile come una spilla floreale in tessuto, perfetta per arricchire una giacca, o anche una semplice camicia bianca.

La spilla si potrà realizzare senza l’utilizzo di cuciture e potrà essere personalizzata nei colori e ovvio, nella fantasia del tessuto. Un bellissimo fiore che omaggerà la mamma in modo unico e raffinato. Se ami il fai da te, non perdere il video tutorial per creare una bellissima collana con il riciclo creativo.

Come realizzare la spilla floreale per la Festa della Mamma | il video tutorial

Per realizzare la spilla floreale in tessuto, avrete bisogno di:

stoffa

tessuto retinato

feltro

spilla

bottone

colla a caldo

forbici

Pochi e semplici materiali per realizzare una spilla floreale di grande effetto perfetta per la Festa della Mamma. Scopriamo come realizzarla.

Per prima cosa dalla stoffa, si dovranno ricavare 6 quadrati grandi e 6 quadrati più piccoli. Piegare poi i quadrati in 8 parti e arrotondarne gli angoli con l’aiuto delle forbici. Piegare in 4 parti un rettangolo di tessuto retinato e arrotondare gli angoli.

Dopo aver realizzato un cerchietto in feltro, cominciare ad arrotolare i quadri di stoffa grandi e ad incollarli sul feltro con la colla a caldo. Proseguire per tutto il perimetro del cerchio. A questo punto, incollare la stoffa retinata ripiegata e proseguire con l’incollaggio del secondo giro dei secondi quadri di stoffa più piccoli (come indicato nel video tutorial). Dopo aver attaccato i 6 pezzi di stoffa più piccoli applicare al centro dei fiore il bottone con la colla a caldo.

Sul retro del fiore si potrà attaccare una piccola spilla e il progetto sarà terminato. La spilla potrà essere confezionata in modo raffinato, magari utilizzando un sacchetto in organza o una scatolina fai da te.