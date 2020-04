Ricetta Vegana | Cinnamon Rolls fatti in casa -VIDEO

I Cinnamon Rolls un dolce sfizioso al sapore di cannella che conquistano il palato al primo assaggio. La ricetta completamente vegana da seguire passo dopo passo.

I Cinnamon Rolls, delle golosissime girelle alla cannella perfette per coccolarsi e ottime da servire per una colazione o un tea con le amiche. Una ricetta completamente vegana, priva cioè di ingredienti di origine animale, come burro, latte o uova, che piacerà a grandi e piccini.

Questo dolce tipico della Svezia chiamato anche KanelBulle è stato creato un secolo fa ed è davvero unico nel suo genere. Una chiocciola di pasta lievitata aromatizzata alla cannella semplici da preparare. Scopriamo tutte le fasi della ricetta e gli ingredienti per preparare dei perfetti Cinnamon Rolls. Se ami la cannella non puoi perdere la ricetta delle mini tortine mela e cannella.

Come preparare i Cinnamon Rolls vegan | il video tutorial

Per preparare i Cinnamon Rolls vegani avrete bisogno di:

Per la pasta

200 grammi di latte di soia

5 grammi di lievito di birra secco

400 grammi di farina ‘0’ o di farro o integrale.

40 grammi di zucchero di canna

4 grammi di sale fino

1 cucchiaio di olio di semi di girasole o di cocco

Per il ripieno

60 grammi di zucchero di canna

2 cucchiai di cannella

1 cucchiaio di semi di girasole o di cocco

Si possono poi aggiungere in modo facoltativo lo zucchero a velo o il topping al cream cheese.

Per prima cosa si scalderà il latte di soia in un pentolino aggiungendovi il lievito di birra secco. Dopo aver miscelato per bene, si potrà lasciar riposare per qualche minuto. Il lievito potrebbe non sciogliersi completamente.

In una terrina si verserà la farina ‘0’ o la prescelta tra quella di farro o quella integrale. Vi si aggiungeranno lo zucchero di canna e il sale miscelando per far amalgamare bene tutti gli ingredienti secchi. Infine si potrà aggiungere alla miscela di farina e zucchero, il latte vegetale con il lievito. Lavorare l’impasto con un cucchiaio fino a quando risulterà facilmente lavorabile con le mani. Mentre l’impasto si trasferisce si di un piano da lavoro, si potrà aggiungere anche l’olio di semi di girasole o di cocco per poter rendere l’impasto più elastico. Scopri come fare il lievito madre per averlo sempre pronto in casa.

Quando si sarà ottenuto una pallina di impasto liscia ed omogenea si lascerà a lievitare per un’ora circa coperta dalla pellicola trasparente. Quando l’impasto sarà cresciuto di volume, si potrà stendere con il matterello sul piano di lavoro ben infarinato fino ad ottenere un rettangolo di uno spessore di circa 5 mm.

A questo punto si potrà preparare il ripieno miscelando lo zucchero di canna alla polvere di cannella e spolverizzandolo sul rettandolo di pasta leggermente oliata. Il rettangolo andrà arrotolato dalla parte più lunga e una volta ottenuto il rotolo, lo stesso potrà essere tagliato in 12 pezzi.

Le chioccioline andranno messe su una teglia, magari foderata di carta da forno, e andranno lasciate a lievitare coperte con una pellicola trasparente per circa 3 ore. Dopo la lievitazione si potranno cuocere in modalità statica a 180C° per circa 30 minuti.

Questi dolcetti si potranno conservare fino a 4 giorni se chiusi in un contenitore ermetico. Se cerchi un’ idea per la colazione non perdere la ricetta del Banana Bread Vegano.