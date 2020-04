Paolo Ciavarro è stato aspramente criticato da Sossio Aruta dopo la fine del Grande Fratello Vip. Secondo il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, il compagno di Clizia Incorvaia non meriterebbe il secondo posto

Paolo Ciavarro è uno dei concorrenti di Alfonso Signorini che, oltre ad essere arrivato sul podio della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha letteralmente conquistato il cuore del pubblico del piccolo schermo.

Un po’ per la sua faccia pulita, un po’ per la massima educazione mostrata durante il corso di quest’avventura televisiva, un po’ per la sua storia d’amore con Clizia Incorvaia, il giovane Ciavarro ha fatto letteralmente impazzire i fan del reality show più famoso di sempre. Non tutti però sembrano essere d’accordo con la decisione presa dal pubblico da casa. Chi?

Alcuni ex concorrenti ritengono che Paolo non abbia fatto nulla di eccezionale per guadagnarsi il secondo posto. Uno tra tutti Sossio Aruta che, recentemente intervistato da Super Guida Tv, ha criticato l’atteggiamento del giovane concorrente di Forum all’interno della casa.

“Non credo che all’interno della casa abbia fatto così tanto da meritarsi il secondo posto alla finale” ha commentato Sossio, che non è d’accordo nemmeno con la vittoria di Paola Di Benedetto. “Il suo percorso all’interno del reality è stato abbastanza nell’ombra” ha proseguito. “Se n’è stato sempre bravo e zitto” ha continuato. “Lui diceva sempre di sì a tutti quanti, era molto accondiscendente”

Sossio Aruta ha criticato Paolo Ciavarro dopo il Grande Fratello Vip, ma il pubblico sembra essere tutto dalla parte del fidanzato di Clizia Incorvaia.

Paolo Ciavarro fa impazzire i fan dopo il GF Vip: il gesto per Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro, almeno per il momento, ha scelto di non replicare di fronte alle critiche di Sossio Aruta dopo il GF Vip e, molto probabilmente, non lo farà nemmeno in futuro.

Il giovane conduttore, come ha dimostrato ampiamente all’interno della casa più spiata d’Italia, preferisce concentrarsi su aspetti e lati positivi, piuttosto che dare adito ad inutili e sterili polemiche.

Nel corso di queste ore, però, il secondo finalista di Alfonso Signorini ha fatto letteralmente impazzire i fan durante una diretta su Instagram. Che cosa ha fatto?

Paolo, che di recente è stato criticato anche da Ivan Gonzalez, durante una diretta su Instagram con Clizia Incorvaia le ha confidato di sentire profondamente la sua mancanza.

“Mi manchi Clizia!” ha sussurrato il giovane conduttore di Forum, prendendo alla sprovvista perfino l’ex di Francesco Sarcina che ha fatto balzare il telefono durante la diretta.

Paolo Ciavarro ha fatto impazzire i fan del Grande Fratello Vip. In quanto data la sua estrema riservatezza, nessuno si sarebbe mai aspettato una tale rivelazione durante una diretta social. A rimanere stupita dalla dichiarazione, come anticipato, è stata anche la sua compagna che non si aspettava un momento del genere in collegamento con il pubblico della rete.

Tant’è che ha deciso di postare subito dopo la clip in cui Paolo si dichiara a lei sul suo profilo Instagram, in modo tale da avere un ricordo “tangibile” di quel momento.

Paolo Ciavarro ha spiazzato Clizia Incorvaia, facendole una piccola dichiarazione in diretta. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha le idee ben chiare dopo la fine del Grande Fratello Vip. Paolo vuole viversi liberamente il suo amore per Clizia e vuole provare anche a fare l’attore.