Aristide Malnati, dopo il Grande Fratello Vip 2020, ha confessato di essersi messo a nudo e di aver avuto una malattia invalidante neurologica”.

Aristide Malnati, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Libero, ha ripercorso la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020 svelando anche di aver avuto una malattia invalidante neurologica in passato. Aristide, inoltre, si è detto felice del percorso fatto all’interno della Casa dove si è messo completamente a nudo.

Aristide Malnati: “al Grande Fratello Vip 2020 ho raccontato la mia vita sentimentale e la mia malattia”

Dopo aver conquistato la finalissima scatenando la reazione di Rita Rusic, Aristide Malnati si è classificato quarto nella finalissima del Grande Fratello Vip 2020 dove ha vissuto totalmente l’avventura mostrandosi al pubblico esattamente per ciò che è.

“Ho fatto il massimo, sono arrivato quarto parimerito con Patrick e Antonella Elia. Ma nulla potevo fare contro gli influencer giovani – ha spiegato a Libero – . Mi sono messo a nudo, ho fatto sgorgare tutto: la mia vita sentimentale senza un amore vero e proprio, la malattia invalidante neurologica che ho avuto da giovane e che mi ha segnato”.

Sempre educato e rispettoso con tutti, Aristide ha legato con molti concorrenti. Su Antonella Elia con cui c’è stato qualche bacio a stampo, ha detto: “Non ne ho mai baciate tante tutte insieme: baci a stampo ovviamente – ha detto – . Il fidanzato storico di Antonella Elia non era geloso. Il nostro momento erotico era lavare i piatti: lei era molto brava. A un certo punto ero conteso tra lei e la Marini”, ha aggiunto Aristide ricordando le numerose liti tra Antonella Elia e Valeria Marini.



Tra le persone che ha apprezzato di più c’è sicuramente Paolo Ciavarro elogiato anche da Clizia Incorvaia. “Molto delicato, fragile, mi ricorda me alla sua età. Compulsivo”, ha concluso Malnati che ha confessato di aver dormito molto poco all’interno della casa per la claustrofobia al punto da non aver mai riposato nelle camere.