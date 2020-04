Paola Di Benedetto, durante una diretta condivisa su Instagram spiazza Adriana Volpe: “mi hai salvata e io te ne sarò per sempre grata”.

Paola Di Benedetto e Adriana Volpe, dopo aver condiviso tantissimi momenti nella casa del Grande Fratello Vip 2020, si sono ritrovate su Instagram regalando una diretta condivisa ai fans nel corso della quale, oltre a parlare delle emozioni vissute all’interno della casa, hanno ribadito di volersi molto bene. Paola, in particolare, ha svelato un particolare del suo rapporto con la Volpe.

Paola Di Benedetto: “Adriana Volpe mi ha salvata tante volte nella casa del Grande Fratello Vip 2020”

Tempo di dirette per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Dopo quella con il fidanzato Federico Rossi che le ha dedicato anche una canzone d’amore, Paola Di Benedetto ha condiviso la sua diretta con Adriana Volpe con la quale, all’interno della Casa, è nato uno splendido rapporto. Non potendosi vedere e abbracciare a causa dell’emergenza coronavirus, anche Paola e Adriana si sono raccontare sui social.

Nel corso della diretta, Paola ha confessato di dover molto ad Adriana che, nella Casa più famosa d’Italia, non l’ha mai lasciata sola aiutandola a superare anche i momenti più difficili.

“Non si può stare male con Adriana, è come stare in una botte di ferro. Tu per me lì dentro sei stata l’aria. Se non ci fossi stata tu… Non lo so. Mi hai salvata in tantissimi momenti. E io te ne sarò grata sempre”, ha detto la vincitrice del Grande Fratello Vip 2020.

Nel corso della diretta, i fans hanno apprezzato la bellezza del rapporto di Adriana e Paola che hanno intenzione di non perdersi di vista.

Paola, infine, ha aggiunto: “Poi lo sai cosa penso di te. Ti stimo come mamma, per la grande carriera che hai. Sei in esempio da seguire. E ti voglio tanto bene”.