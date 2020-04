Paola Di Benedetto dopo la vittoria al Grande Fratello Vip ha scoperto della separazione artistica di Federico Rossi dal suo compagno Benjamin Mascolo

Paola Di Benedetto è stata rinchiusa all’interno della casa più spiata d’Italia per circa tre mesi o poco più. Una volta terminata l’esperienza televisiva, l’ex madre di Ciao Darwin ha scoperto una realtà che non combaciava perfettamente con il mondo che aveva lasciato a gennaio.

Ovviamente non ci riferiamo all’emergenza del coronavirus in Italia, ricordiamo che Alfonso Signorini e la produzione del reality show hanno sempre aggiornato i concorrenti su quanto accadeva nel bel paese visto che il virus è stato dichiarato una pandemia a livello mondiale, ma alla vita artistica del suo compagno Federico Rossi di Benji e Fede.

Il duo canoro, infatti, ha deciso di separare le proprie strade artistiche. Il motivo di tale scelta non è stato ancora ufficializzato, ma sul web si mormora che i due si siano sciolti a causa di Bella Thorne, fidanzata di Benjamin Mascolo, che vivrebbe una relazione aperta con il musicista.

Paola, che è stata criticata dalla sua ex manager, ha commentato, a distanza di settimane, la notizia tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, rivelando di essere rimasta spiazzata da tale scoperta visto che non era a conoscenza di nulla.

“Quando l’ho saputo sono rimasta scioccata” ha ammesso Paola Di Benedetto sulla rottura tra Benji e Fede. “Sapevo che a maggio avrebbero dovuto tenere un concerto insieme all’Arena di Verona” ha proseguito. “Ma di certo non mi sarei aspettata tutto questo” ha concluso la vincitrice di Alfonso Signorini.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sposano dopo il GF Vip? Parla lei

Paola Di Benedetto, oltre a commentare la separazione artistica di Benji e Fede, ha anche parlato delle possibili nozze con il suo compagno. Visto che i fan, dopo la partecipazione della modella al reality show di Alfonso Signorini, si aspettano che i due facciano il grande passo a breve.

La vincitrice del Grande Fratello Vip, sempre sulle pagine del settimanale, ha fatto chiarezza in merito a quest’argomento che tanto appassiona il pubblico del piccolo schermo e non.

Paola, che di recente ha tenuto una diretta con Adriana Volpe su Instagram, ha rivelato che le piacerebbe fare il grande passo ma che al momento è troppo presto per poter dire con certezza dove e quando si terranno.

La fidanzata di Federico Rossi, però sa bene con chi realizzare questo suo grande sogno nel cassetto.

“Non so ancora dirvi quando e come succederà” ha spiegato Paola Di Benedetto sul matrimonio con Fede. “Però posso rivelare che sono sicura di chi voglio avere al mio fianco durante quel momento” ha concluso la modella, facendo ovviamente riferimento al cantante di Benji e Fede.

Almeno per il momento, quindi, il matrimonio non è nei piani futuri della coppia, ma tra qualche anno chi può dirlo.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi nonostante al momento non siano pronti per le nozze, continuano ad amarsi più di prima e non vedono l’ora di potersi riabbracciare visto che al momento non possono vedersi a causa della quarantena.