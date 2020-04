Coronavirus | Il cantante Federico Rossi ha raccontato su Instagram che a causa della quarantena forzata non può vedere la sua Paola Di Benedetto, vincitrice del GF Vip

Paola Di Benedetto, dopo la vittoria alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha scelto di raccontarsi ai fan attraverso una diretta Instagram con il suo fidanzato Federico Rossi di Benji e Fede.

La bella modella ha commentato questi mesi trascorsi nella casa più spiata d’Italia, svelando qualche succoso retroscena sulla sua avventura, ma quello che ha spiazzato i suoi fedeli telespettatori non è stato il resoconto del suo viaggio ma una rivelazione del musicista. Che cosa ha detto?

I fan erano convinti che dopo la fine dell’esperienza nella casa, i due potessero finalmente riabbracciarsi. Purtroppo così non è stato visto che a causa della quarantena forzata, la coppia è costretta a vivere questi giorni separati e potranno rivedersi soltanto quando tutto questo sarà finito.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi non possono vedersi per il coronavirus e dovranno viversi il loro amore a distanza fin quando tutto non tornerà come prima.

Coronavirus e GF Vip: perché Paola Di Benedetto non ha ricevuto sorprese nella casa

Oltre all’amara confessione di Federico Rossi sul coronavirus, il cantante ci ha anche tenuto a spiegare per quale motivo non ha mai fatto sorprese a Paola Di Benedetto al GF Vip, che durante la diretta ha anche risposto alle frecciatine di Fernanda Lessa e Clizia.

Il membro di Benji e Fede ha spiegato che non ha potuto recarsi nella casa più spiata d’Italia a causa della quarantena forzata, ma non solo. L’artista ha preferito inviare sorprese come lettere e fotografie in quanto avrebbe preferito rivederla in un contesto più intimo e non per pochi minuti di fronte all’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5.

“Calcolate che c’è stato un mese e mezzo buono di quarantena” ha spiegato Federico Rossi, fidanzato di Paola Di Benedetto. “Ho preferito inviarle lettere e video perché andare lì e vederla per pochi minuti, forse senza nemmeno poterla toccare, di fronte a tutti, non mi faceva sentire a mio agio” ha proseguito il cantante.

“Per questo non ci sono andato, però non rinnego nulla” ha continuato. “E’ stata la scelta più giusta” ha concluso, spiegando che l’idea di rivedere per pochi istanti la sua compagna e di fronte a tutto il pubblico del Grande Fratello Vip non lo faceva stare bene. Anche se, a causa della quarantena forzata per il coronavirus, non potrà rivederla per altre settimane.

Visualizza questo post su Instagram SEI TUUUUUU !!!! E VINCE LEIIII ❤️❤️❤️❤️ ti amo !!!! Un post condiviso da Federico Rossi (@federicofederossi) in data: 8 Apr 2020 alle ore 4:32 PDT

La vittoria di Paola Di Benedetto al GF Vip, però, ha regalato un momento di distrazione al pubblico del piccolo schermo che è provato a causa dell’emergenza del coronavirus che tutti stiamo vivendo, mettendo d’accordo anche tutto il cast di Signorini, cosa non da poco.