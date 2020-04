Ricetta Torta dei 12 cucchiai

La Torta dei 12 cucchiai è super buona, super facile, super morbida. Insomma, tutto super per portare a tavolla un dolce fantastico

Buona,semplice e veloce: sono i tre aggettivi con cui possiamo descrivere la torta 12 cucchiai. Un dolce gustoso e semplice che possiamo tranquillamente preparare in casa e che sarà buonissimo sia per la colazione sia per una merenda nutriente.

Una torta composta da ingredienti semplici e genuini. Una volta preparata la base possiamo poi arricchirla come vogliamo. Ecco gli ingredienti di cui avremo bisogno per preparare questa ottima torta

Vediamo allora come preparare, passo per passo, questa deliziosa torta dei 12 cucchiai, perfetta da inzuppare nel latte o come merenda per lo spuntino dei bambini a scuola.

Ingredienti:

12 cucchiai di farina, acqua, latte (o succo di frutta), zucchero

10 cucchiai di olio di semi

3 uova

buccia grattugiata di un limone

1 bustina di zucchero vanigliato

burro e farina

1 bustina di lievito vanigliato

zucchero a velo

Preparazione torta dei 12 cucchiai:

Per prima cosa montiamo lo zucchero con le uova e aggiungiamo in seguito la bustina dello zucchero vanigliato. A questo punto aggiungiamo l’olio di semi e la farina. Poi a seconda dei nostri gusti abbiamo più possibilità Possiamo scegliere tra l’acqua il latte o il succo di frutta, a secondo di quanto leggere vogliamo la nostra torta.

L’impasto che otterremo sarà omogeneo e dovremo stare attenti a non formare grumi. A questo punto aggiungiamo al nostro composto il lievito vanigliato e continuiamo a mescolare molto bene in modo a anche il lievito di sciolga completamente.

Accendiamo il forno a 180 gradi e intanto ungiamo e infariniamo la nostra teglia. Possiamo scegliere di farlo col burro oppure anche con l’olio in modo da non fare attaccare. La torta dovrà assumere una colorazione nocciola, per vedere se è cotta possiamo fare la prova dello stecchino, comune a molte torte.



Se vogliamo renderla più golosa possiamo aggiungere gocce di cioccolatatto o uvetta. Non ci resta che augurarvi buona colazione o buona merenda.

