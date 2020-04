Coronavirus | Concorrente del Grande Fratello Vip, stressato a causa della quarantena forzata, ha fatto un gesto choc durante un video su Instagram

Il Coronavirus non ha di certo bisogno di presentazioni. Tutti nel nostro paese, ma anche al di fuori del continente italiano, stiamo vivendo una quarantena forzata in modo tale da impedire il contagio del virus. Ciò comporta, in maniera inevitabile, una forte fonte di stress, considerato che le persone sono costrette a stare in casa e a non poter vedere i loro cari o condurre la propria vita normalmente.

Provate a pensare che effetto può avere la quarantena su persone che sono state costrette a restare in una casa, senza poter uscire, dai primi giorni di gennaio. E’ il caso dei concorrenti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, dove i personaggi noti del mondo dello spettacolo si sono ritrovati a continuare in maniera inaspettata la loro “quarantena”.

E’ il caso di Fernanda Lessa, che di recente ha fatto molto discutere a causa di una presunta bronchite presa nella casa più spiata d’Italia, che stressata dalla quarantena, come dichiarato da lei stessa su Instagram, ha fatto un gesto choc sul suo profilo Instagram. Che cosa ha fatto?

Fernanda Lessa ha impugnato delle forbici su Instagram, facendo delle strane espressioni con il viso. Il gesto, causato da un forte stress per l’emergenza del coronavirus, ha scatenato, come prevedibile, non poche polemiche.

Fernanda Lessa stressata dalla quarantena da coronavirus spiazza su Instagram

Fernanda Lessa, dopo aver registrato un video in cui impugna delle forbici facendo delle strane espressioni con il viso, è stata la protagonista di numerose polemiche da parte degli utenti della rete, che ovviamente non hanno gradito il gesto fatto sui social per svariati motivi.

In molti, infatti, in maniera provocatoria, le hanno consigliato di rivolgersi ad un’esorcista perché lo stress da quarantena per il coronavirus non può essere una giustificazione per un gesto così forte.

Deianira Marzano, famosa influencer, ha commentato negativamente il gesto di Fernanda Lessa dopo il GF Vip, tra l’altro di recente Paola Di Benedetto ha commentato il suo pianta grassa, ricordandole che i social sono utilizzati anche da numerosi minori e così facendo non fornisce altro che un cattivo esempio per i più piccoli.

Fernanda ha ovviamente commentato il tutto durante una diretta Instagram con suo marito, affermando che il gesto è dettato dallo stress per il coronavirus e che non deve essere visto in maniera così negativa dal pubblico della rete, ma non solo.

Fernanda Lessa dopo il video choc su Instagram ha dichiarato di non voler replicare alle critiche di tutti coloro che l’hanno criticata, molto probabilmente facendo riferimento soprattutto a Deianira Marzano, in quanto sarebbero persone soltanto in cerca di popolarità e lei non vuole consegnare loro la visibilità di cui tanto sono alla ricerca.

La replica dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ovviamente, ha diviso nettamente il popolo del web. Alcuni le danno ragione, affermando che il gesto nel video è stato percepito in maniera errata, invece altri concordano con Deianira Marzano in quanto secondo loro bisognerebbe prendersi le proprie responsabilità e pensarci bene prima di caricare sul web determinati contenuti. Soprattutto se si è dei personaggi pubblici.

Fernanda Lessa, che di recente ha provocato Federico Rossi, intanto, nonostante le numerose critiche ricevute nel corso di queste ore, può contare sull’amore e il supporto di suo marito.