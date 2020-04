Paola Di Benedetto | Fernanda Lessa dopo aver fatto una pessima battuta nei confronti della modella, che è ancora impegnata al Grande Fratello Vip, ha lanciato una stoccata a Federico Rossi di Benji e Fede

Paola Di Benedetto, nelle scorse ore, è stata la protagonista di una triste battuta nata da Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia, durante una diretta Instagram, che avevano fatto intendere di trovare la modella piuttosto fuori forma, per dirla alla buona. Le due, a distanza di qualche ora, hanno subito fatto una precisazione, chiarendo che non volevano in alcun modo offendere Paola ma che le loro parole sono state fraintese.

Federico Rossi, compagno di Paola, non ha di certo apprezzato la battuta ed è subito intervenuto, affermando che quanto detto è una mancanza di rispetto nei confronti della Di Benedetto. Fernanda, però, non ci sta e sul suo profilo Instagram ha deciso di replicare al membro di Benji e Fede. Che cosa ha detto?

“Ehi tu, quello che canta” ha esordito la modella brasiliana. “Tu mi dici che ho mancato di rispetto a Paola, quando il primo sei stato tu che l’hai tradita!” ha concluso la Lessa con un sorriso malizioso sulle labbra.

Fernanda Lessa ha lanciato una stoccata a Federico Rossi dopo il GF Vip. Il cantante, almeno per il momento, ha preferito non replicare.

Federico Rossi sorprende Paola Di Benedetto dopo il GF Vip: il gesto

Federico Rossi, che ieri aveva difeso Paola Di Benedetto, ha preferito non replicare di fronte all’ennesimo scivolone di Fernanda Lesa dopo il Grande Fratello Vip, che ha ricordato l’episodio del presunto tradimento avvenuto durante la scorsa estate.

Il membro del duo canoro ha preferito, piuttosto, concentrarsi sul ritorno della sua compagna, visto che tra qualche ora la quarta edizione del reality show di Alfonso Signorini giungerà al termine.

“Tra poco finalmente uscirai dalla casa” ha scritto Fede a Paola Di Benedetto al GF Vip, che ieri ha ricevuto le scuse di Fernanda e Clizia. “Comunque vada il televoto, tu per me uscirai vincitrice da quest’esperienza” ha proseguito il cantante. “Ti aspettiamo tutti e ti ho perfino preparato una sorpresa” ha confidato. “Sono sicuro che ti piacerà!” ha concluso.

Intanto, è bene ricordare, che Paola Di Benedetto al GF Vip non è assolutamente a conoscenza di quanto sta accadendo fuori. Come la prenderà nel sapere dello scivolone di Fernanda Lessa?