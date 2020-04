Cosa puoi capire guardando il viso di un uomo

Ti piacerebbe capire chi è l’uomo che hai davanti osservando semplicemente le caratteristiche del suo viso? Ecco una semplice guida

Impieghiamo sempre mesi di frequentazione a capire se una persona può fare al caso nostro, spesso le nostre aspettative vengono deluse e ci ritroviamo a collezionare l’ennesimo fallimento. Non sarebbe fantastico capire subito se l’uomo appena incontrato è potenzialmente compatibile con noi?

Se hai più o meno già capito quali sono le caratteristiche che cerchi nell’uomo dei tuoi sogni, la prossima volta che incontri un uomo che ti piace, osserva questi 6 tratti e scopri se vale la pena approfondire la vostra conoscenza.

Guarda il suo viso e capirai chi è veramente

La Psicologia del volto o la Fisiognomica sono discipline pseudoscientifiche che si focalizzano sui volti e cercano di trarre informazioni dai lineamenti, per capire quali di questi attraggono psicologicamente un individuo. Secondo queste discipline gni volto è un pozzo d’informazioni uniche e preziose, anche se non ne siamo consapevoli.

Immagina di essere ad una festa molto divertente e mentre balli con le tue amiche in lontananza vedi vedi LUI, bello, elegante, sorridente e molto affascinante. Non lo conosci ma decidi di avvicinarti sperando in un colpo di fulmine. Sei sicura che valga la pena rischiare? e se tu non fossi il suo tipo?

Questo articolo ti aiuterà a capire molto di più di quel ragazzo e decidere se vale davvero la pena mettersi in gioco.

Scopri le 6 cose che devi osservare guardando il suo viso:

Dopo aver dato un’occhiatina veloce al suo volto e alla sua intera figura potremmo approfondire questa osservazione.

Prima di iniziare sappi che generalmente le donne preferiscono gli uomini che hanno visi simmetrici, inoltre sembra che apprezzino gli uomini più alti perchè sembrano essere fiduciosi, calmi e raggiungere più successi. Più di uno studio, citati da Focus.it e BBC online, suggeriscono che l’altezza incida anche sul conto in banca. Sembrerebbe che essere alti dia l’impressione di essere più dominanti, sani e intelligenti e che aumenti le probabilità di essere scelti per i lavori più competitivi, ma anche di guadagnare di più. E come sai, il conto in banca incide nella scelta di un uomo per una questione genetica: ricordiamo che nel 2010, la neuropsichiatra Louann Brizendine fece delle ricerche che confermarono che le donne preferivano gli uomini con una certa stabilità economica perchè questo li rendeva più adatti a garantire il soddisfacimento delle necessità della prole.

Dopo questa breve panoramica entriamo nel vivo della questione e scopriamo cosa dobbiamo osservare nell’uomo e cosa indica:

1/Le sue labbra

È opinione diffusa che gli uomini che hanno labbra più larghe e più grandi siano più sensuali, focosi e appassionati e che sappiano baciare meglio. D’altra parte, si ritiene che le labbra sottili siano attribuite a uomini crudeli, meschini e arroganti. In realtà, questo stereotipo sembra avere una spiegazione logica. Quando ti arrabbi, anche le tue labbra diventano più strette. Quindi questo trattto questo può essere ingannevole poiché le labbra possono essere ereditate. Approfondisci l’argomento qui: Test personalità | La forma delle tue labbra rivela chi sei veramente

2/I suoi occhi

Osserva i suoi occhi: noti che anche mentre sorride i suoi occhi rimangono seri e attenti? Forse nasconde qualcosa.

Possiamo capire di più di una persona a partire dal colore dei suoi occhi. Sembrerebbe per esempio che gli uomini con gli occhi blu siano gentili e aperti. Scopri cosa rivelano il colore degli occhi in questo articolo. Anche la forma degli occhi è rivelatrice. Si ritiene che gli introversi abbiano occhi profondi, un po ‘nebbiosi, mentre gli estroversi abbiano occhi più grandi e ampi. Coloro che hanno gli occhi ben aperti esprimono più fiducia ma talvolta sono troppo ingenui. Approfondisci qui l’argomento: la forma dei tuoi occhi: ecco cosa rivela della tua personalità.

OCCHI E MENSOGNE

Sapevi che esistono dei metodi per individuare un bugiardo? Secondo i ricercatori americani attratti dal linguaggio del corpo, i bugiardi spesso guardano a sinistra. Questo dipende dal modo in cui funziona il cervello. Se vuoi verificare se è onesto o meno, fagli pure una domanda e osserva da quale lato guarda. Occhio: se guarda prima a destra e poi gira rapidamente lo sguardo a sinistra significa che stava cercando di ricordare qualcosa pocoprima di mentire. Tuttavia, questa regola non riguarda il mancino.

Facciamo un piccolo esempio. Poniamo il caso che sia tornato molto tardi e vuoi sapere cosa stava facendo. Se glielo chiedi e lui guarda a sinistra, socchiude gli occhi e restringe gli occhi, allora non dovresti credere a quello che dice, sta mentendo.

Tuttavia, se ti guarda drittoe negli occhi non significa che sia onesto con te. Ci sono uomini che conoscono i trucchi su come mentire e non essere individuati, ma non preoccuparti tutti i nodi vengono al pettine. Il bugiardo ti guarderà negli occhi ma a volte troppo intensamente, come se volesse ipnotizzarti, mentre le sue braccia e le sue gambe potrebbero tremare un po ‘nervosamente.

3/Il suo naso

Anche il suo naso potrebbe dirti molto di lui. Il naso all’insù è comune tra le persone che sono coraggiose, determinate e molto estroverse. Il naso aquilino può appartenere a persone che si sentono superiori ma sono anche devote al loro lavoro e alla loro famiglia. Che dire di nasi grandi e molto sottili? Nasi grandi e talvolta curvi, spesso appartengono a persone che esprimono facilmente i loro sentimenti e si preoccupano delle persone con cui hanno contatti, mentre quelli con nasi più stretti possono sembrare più riservati. Approndisci qui l’argomento: la forma del tuo naso indica verità nascoste sulla tua personalità

4/I suoi capelli

Ecco cosa indica il colore dei suoi capelli: rossi – passionale, biondo – delicato, moro – romantico. Questi sono stereotipi comuni non dimostrabili. I capelli non possono darti informazioni sui suoi lati positivi e negativi, dopotutto, puoi cambiare facilmente il colore al giorno d’oggi. Tuttavia, gli uomini che tendono a tingersi i capelli a volte sono considerati troppo egoisti inoltre è davvero difficile determinare il carattere osservando i capelli, poiché potrebbe radersi o diventare calvo in pochi anni. È troppo imprevedibile.

5/La sua fronte

Fronte alta – intelligente, fronte bassa – grezzo. Anche questi stereotipi possono essere fuorvianti poiché essere intelligenti dipende da molti altri fattori, ad esempio gli sforzi che fai per raggiungere i tuoi obiettivi. Arriccia spesso la fronte e socchiude gli occhi? Probabilmente è una persona miope.

6/La sua mascella

L’ultima cosa che può fornirti alcune informazioni sulla sua personalità è la sua mascella. Una mascella pronunciata è spesso considerata come un segno di forte determinazione. D’altra parte, si ritiene che la mascella retratta appartenga a persone che hanno una volontà debole e sono generalmente timide nelle loro vite e con molti complessi. Che ne dici del doppio mento? Probabilmente hai a che fare con un vero ghiottone allora o …un cantante, poiché i cantanti hanno una laringe fortemente sviluppata e che porta a una tale anomalia nella costruzione delle loro mascelle.