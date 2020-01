Le caratteristiche naturali di un viso, come ad esempio le labbra, grazie alla loro forma, possono dire molte cose sui nostri tratti caratteriali

Ognuno di noi è unico e ha delle caratteristiche distintive. La perfezione è ovviamente un mito e poi a che cosa servirebbe? la bellezza delle cose non sta nelle loro imperfezioni?

I nostri volti rivelano molto sulle nostre personalità e rivelano tanto sulle nostre qualità quanto sui nostri difetti. Se sei curioso di saperne di più e se ti chiedi cosa rivelano le tue labbra di te, questo articolo merita di essere letto!

Dimmi come sono le tue labbra e ti dirò chi sei

1/Labbra grandi e carnose



Le labbra carnose indicano naturalmente una persona cordiale che ama il contatto sociale e parla a lungo della sua generosità. Collegate a reti spesso influenti, le persone con labbra carnose sono molto apprezzate, si distinguono per la loro passione e mostrano un gusto per la mondanità piuttosto pronunciata. Sono indispensabili la sera e sono le prime ad essere invitate a viaggi di gruppo per via della loro popolarità.

2/Labbra ordinarie

Le persone con labbra normalmente proporzionate danno priorità all’armonia del loro essere e all’equilibrio delle loro vite. Sono anche ottimi amici e colleghi che hanno una comunicazione riservata, il che può rendere la loro spontaneità un pò imbarazzante per gli altri. Favoriscono la ragione e la logica rispetto ai sentimenti e alle emozioni e talvolta possono essere molto intransigenti nelle loro decisioni.

3/Il labbro inferiore è più grande di quello superiore

Questa forma ricorda in genere il broncio sdegnoso di un bambino! Dinamici e con un forte senso di avventura, le persone il cui labbro inferiore è più carnoso amano viaggiare, fare yoga, godersi la vita, divertirsi e farsi coccolare. Credono fermamente che la vita sia fatta per essere masticata e difficilmente può essere influenzata dal pessimismo dei loro coetanei. Con il loro flutter creativo e la loro vivace loquacityà, hanno spesso una personalità luccicante e socievole.

4/Il labbro superiore è più grande del labbro inferiore

Le persone il cui labbro superiore è più spesso di quello inferiore di solito hanno il cuore in mano e dedicano molto del loro tempo agli altri. Sono gentili e sensibili, ma è anche importante che siano al centro dell’attenzione perché se trascurati, possono reagire piuttosto violentemente e ferire con le loro azioni e parole.

5/Labbra sottili



Per quanto riguarda le persone con labbra fini, gli ostacoli e le sfide sono ciò che li affascina perché traggono l’autosufficienza di cui hanno bisogno per testare ogni nuovo test. Sono lupi solitari a cui piace lavorare da soli e non supportano molto bene folle e gruppi. Ma quando capita di aprire i loro cuori, mostrano fedeltà e devozione leggendarie!

6/Labbra piccole carnose

Il fascino delle piccole labbra carnose deriva dalla loro innata compassione e bontà. Molto comprensivi, danno molto agli altri, a volte anche prendendo decisioni che vanno contro i loro interessi per aiutare gli altri. Li troverai spesso a capo di associazioni o ad eventi di beneficenza.

