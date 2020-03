Il modo in cui distrugge le sue relazione ogni uomo dello zodiaco

Il tuo partner ti sta portando all’esasperazione per farsi lasciare? Codifica tutti i segnali che gi astri hanno elencato per te a partire dal suo segno zodiacale.

Con il passare del tempo l’idillio iniziale si attenua e i difetti di ognuno cominciano ad assumere rilievo e sono sempre più visibili anche a causa del fatto che non siamo più totalmente accecati dalla passione anch’essa attenuata. Quando le discussioni diventano sempre più frequenti, il partner stanco potrebbe decidere di porre fine alla relazione e potrebbe capitare che anziché assumersi la responsabilità della rottura, cambi il suo comportamento per farsi lasciare da buon vigliacco. Ecco i segnali che devi valutare nel comportamento del tuo uomo a partire dal suo segno zodiacale.

Ecco come cerca di farsi lasciare ogni uomo dello zodiaco



Le stelle rivelano la tattica usata da ogni segno zodiacale per distruggere la sua relazione romantica:

Ariete



Un segno persecutore di franchezza e la lealtà eppure quando si decide a porre fine a una relazione romantica potrebbe optare per vie traverse. Lo vedrai diventare sempre più freddo e distante, poi risponderà sempre meno alle tue telefonate e inventerà molti impegni dell’ultimo minuto per non vederti. Il suo obiettivo finale sarà quello di portarti all’esasperazione e farti mettere fine alla relazione.

Toro

Di natura il toro è un uomo molto stabile e calmo, ma un Toro intenzionato a mettere fine al suo rapporto di coppia diventa aggressivo e irascibile. Per mostrarti che non ti vuole più, ti darà una nuova immagine di sé che probabilmente non avevi visto prima. La tua semplice presenza lo infastidisce al punto che se tu sei in un luogo lui cambia posto e qualsiasi cosa tu dica verrà usata contro di te e provocherà in lui un eccesso di rabbia.

3. Gemelli



Il gemelli è un segno molto divertente e socievole, ama stare in mezzo alle persone. Il gemelli fondamentalmente è un segno egoista e la lealtà non è un suo imperativo, è il tipo di persona che non si fa troppi scrupoli se la sua vita privata non lo soddisfa più. Eserciterà le sue abilità di seduttore e ci proverà palesemente con le altre donne.

4. Cancro



Il cancro è molto sensibile e anche se le cose non vanno bene all’interno della relazione lotterà fino alla fine per risolvere i problemi. Metterà un punto definitivo alla storia solo quando la situazione diventerà eccessivamente insopportabile. Questa sconfitta lo metterà molto di malumore. La sua infinita tristezza sarà evidente e farà di tutto per farla pesare pure a te.

5. Leone



Il Leone è molto esibizionista e agli occhi degli altri ci tiene ad apparire perfetto, ma non avrà problemi a far apparire imperfetta te. Attribuirà a te tutte le colpe delle difficoltà che sta attraversando la vostra relazione. Da bravo manipolatore ti farà sentire talmente in colpa che alla fine pur non aver fatto nulla ti sentirai in dovere di mettere fine a quel fardello che hai causato tu.

6. Vergine



Il nativo della Vergine è una persona con spiccate qualità logiche e comunicative. Finché avrà voglia di risolvere i problemi userà queste doti per rassicurarti ma nel momento in cui non desidererà più condividere la sua vita con te, diventerà molto passivo e silenzioso e non metterà il minimo impegno in niente, soprattutto per risolvere i conflitti. Ti ignorerà fino a quando la tua pazienza non toccherà il limite.

7. Bilancia



La bilancia è un segno che ama l’armonia e l’equilibrio, l’uomo della Bilancia quando desidera chiudere una relazione fugge appena ne ha la possibilità pur di non parlarti e non rischiare che tu gli faccia domande. Ostinato a non volerti ferire, ti porterà a lasciarlo ma in un mare di incomprensioni e interrogativi.

8. Scorpione



Lo Scorpione è tra i segni più passionali dello zodiaco ed è attraverso la passionalità che comunica la fine di un amore. Molto semplicemente metterà fine agli incontri intimi con la partner. La sua passionalità gli impone non solo di ricercare il piacere carnale ma anche un legame forte nella relazione e se non riesce ad averlo, perde interesse in tutto anche nei piaceri della carne.

9. Sagittario



Il sagittario è un segno avventuriero che ama e difende la sua libertà e la sua indipendenza, ma in coppia è un segno sensibile ed empatico. Proverà a lasciarti senza spezzarti il cuore facendoti capire chiaramente che non desidera più un impegno e, se trova il coraggio, ti dirà chiaramente che preferisce avere una relazione libera.

10. Capricorno

Il capricorno è un pessimo comunicatore ha difficoltà a parlare e a esternare i suoi sentimenti. Quando la sua relazione non lo soddisferà più piuttosto che parlarne ripiegherà sul lavoro e altri impegni e ti farà capire che non sei la sua priorità nella vita.

11. Acquario



L’Acquario è ha bisogno della libertà come dell’aria ma fa difficoltà ad esprimere questi bisogni. Se la relazione non lo soddisfa più lo sentirai distante ma lui darà la colpa al lavoro. Ti farà credere che non hai nulla a che fare con la sua tristezza ma si prenderà una pausa promettendoti che tornerà non appena le cose miglioreranno nella sua vita, ma ovviamente non lo vedrai più.

12.Pesci

L’uomo Pesci ha una grande sensibilità in molti ambiti ma non in amore. Il suo obiettivo principale è quello di farti sentire in colpa mentre lui farà la vittima. In effetti pensa davvero di essere quello che soffre di più e per colpa tua. Farà di tutto per rendere la tua relazione cupa e piena di rimorsi.