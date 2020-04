GF Vip | Andrea Denver ha bocciato l’atteggiamento di Licia Nunez nella casa, in quanto non avrebbe cercato un confronto con i compagni di viaggio con cui ha discusso in questi mesi

Andrea Denver, così come gli altri concorrenti del GF Vip, ha scelto di sottoporsi al gioco di Che cosa avrei proposto dagli autori. Il momento di svago aveva il compito di far rivelare agli inquilini della casa più spiata d’Italia che cosa avrebbero fatto in un determinato momento del gioco con alcuni dei loro colleghi.

Un modo per un altro per trascorrere il tempo, ma che ha rivelato gustosi retroscena tra i concorrenti. Il bel modello americano, durante il gioco, ad esempio, ha bocciato l’atteggiamento che Licia Nunez ha avuto all’interno della casa. In quanto secondo il modello, l’attrice non avrebbe mai cercato un confronto con le persone con cui aveva avuto dei dissapori, fingendo che non fosse mai accaduto nulla, per poi sfogarsi in confessionale.

“Al suo posto avrei cercato un confronto con gli altri e a provare a risolvere la cosa” ha affermato Denver. “Invece lei è passata per vie traverse” ha aggiunto.

Andrea Denver bacchetta Licia Nunez al GF Vip: “Avrei cercato un confronto”

Andrea Denver, che di recente è stato protagonista di un gossip con Adriana Volpe, ha fatto in particolar modo riferimento all’atteggiamento che Licia Nunez al Grande Fratello Vip ha avuto con la conduttrice e con Antonella Elia.

Secondo il bel modello, Licia avrebbe ignorato il problema nella casa per sfogare tutta la sua delusione all’interno del confessionale. Per Denver questo è un atteggiamento sbagliato e lui al suo posto si sarebbe comportato in maniera completamente diversa. In modo tale da avere una maggiore tranquillità all’interno della casa.

“In un paio di situazioni, avrei provato ad avere un confronto faccia a faccia al suo posto” ha chiarito Andrea Denver al GF Vip, facendo riferimento appunto alle incomprensioni con Adriana Volpe e Antonella Elia, che ha bocciato Clizia Incorvaia al gioco. “Così la cosa sarebbe finita lì, invece lei ha preferito farlo in confessionale” ha osservato il bel modello.

Licia, almeno per il momento, ha preferito non replicare di fronte ai suggerimenti del suo ex collega.

Intanto, Andrea è ancora in attesa, ma per poco, di scoprire se il pubblico sceglierà di mandarlo in finale oppure no. I telespettatori sceglieranno di premiarlo e così Andrea Denver sarà uno dei finalisti del Grande Fratello Vip?