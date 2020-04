Per preparare il pane integrale,, lo mettiamo in una ciotolina, aggiungiamo un pò di acqua tiepida, mescolate bene. Aggiungete al lievito sciolto, il malto, poi nell’acqua restante, sciogliete il sale ed aggiungete l’olio.

In una ciotola ampia, mettete versate la farina integrale, il composto di lievito, mescolate e unite anche l’acqua con il sale e l’olio, lavorate bene fino a quando non si amalgamano tutti gli ingredienti. Trasferite il tutto su un piano da lavoro, che deve essere leggermente infarinato, lavorate l’impasto in modo energico per almeno 10 minuti.

Vi dovete fermare solo quando l’impasto avrà una consistenza liscia ed omogenea, spennellate un pò di olio in una ciotola ampia e trasferite il panetto di impasto. Lasciate lievitare l’impasto che dovrà essere coperto con la pellicola per alimenti, in un luogo asciutto e lontano da correnti. Potete anche lasciar lievitare nel forno a luce accesa per almeno due ore.

Solo quando l’impasto sarà raddoppiato di volume, lo riprendete e lo lavorate fino ad ottenere una pagnotta o un filone, come preferite. Dovete tirare l’impasto affinchè la chiusura finisca sul fondo della sagoma scelta. Non si consiglia di fare forma piatte, ma sempre bombate e ben tese, così durante la lievitazione queste non tendano a crescere di lato appiattendosi ulteriormente, ma cresceranno in altezza.

Adesso trasferite la pagnotta o il filone su una leccarda da forno con carta forno e coprite con la pellicola trasparente, lasciate lievitare nel forno spento,ma a luce accesa.

La pagnotta sarà pronta solo quando sarà raddoppiata di volume, trascorso il tempo, eseguite con il coltello dei tagli trasversali sulla superficie, poi infornatelo a forno già caldo a 180 gradi per 50 minuti circa.

Sfornate e lasciate raffreddare, il pane se non lo consumate tutto, lo potete conservare in un sacchetto di carta, per circa 4-5 giorni a temperatura ambiente. Potete anche congelarlo a fettine dopo la cotture e lo riscaldate prima di servirlo.

Buon appetito