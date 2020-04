Pane ai cereali con tre farine differenti | scopri la ricetta facile

Per preparare questo pane, iniziate a mettere in una planetaria con foglia, le tre farine, poi aggiungete il lievito e il miele, iniziate a far lavorare a bassa velocità. Aggiungete un pò alla volta l’acqua che deve essere a temperatura ambiente, dovete far lavorare almeno per un minuto. Solo quando l’impasto sarà omogeneo, togliete la foglia e montate il gancio, lavoratelo a velocità media, poi aggiungete solo 50 g di semi misti. Impastate per circa 2 minuti, in modo che si amalgama bene al composto.

Aggiungete il sale e continuate a lavorare l’impasto per 5 minuti, fino a quando non si sarà incordato al gancio, trasferitelo poi su un piano da lavoro e formate una palla. Trasferitela in una ciotola ampia, infarinata e lasciate lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore o fino a quando il volume non si sarà raddoppiato. Poi riprendete l’impasto e lo trasferite su una spianatoia un pò infarinata, stendete con le mani e formate una piega di rinforzo.

Dovete portare le parti esterne dell’impasto verso l’interno e ripetervi fino ad ottenere 6 pieghe, poi formate una pagnotta e trasferite su una teglia forata e lasciate riposare in forno spento con luce accesa. Lasciate lievitare almeno un’ora o fino a quando non raddoppierà il volume, poi fate dei tagli diagonali sulla superficie del pane, spruzzate un pò di acqua.

Distribuite su tutta la superficie, 10 g di semini misti, facendoli aderire bene, impostate il forno in modalità pane, fatelo cuocere per 45 minuti, poi sfornatelo e servite accompagnando i vostri piatti.Conservatelo in una bustina per alimenti per 3 giorni. In alternativa potete tagliarlo a fette e congelarlo per un massimo di un mese.