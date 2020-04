Amici 19 | Fedez, a poche ore dalla finale, ha rivelato di fare il tifo con Gaia Gozzi. I due hanno avuto “un passato” insieme

Amici 19, tra poche ore, giungerà al termine e in rete i telespettatori iniziano già a scommettere su chi si porterà a casa la coppa di quest’anno.

In merito all’argomento, è intervenuto, forse in maniera del tutto inaspettata, anche il cantante Fedez che ha rivelato di fare il tifo per una concorrente in particolare. Per chi? Per Gaia Gozzi, che sta avendo già un certo seguito al di fuori del programma visto che il suo primo ep sta rapidamente scalando le classifiche degli album più venduti nel nostro paese.

“Purtroppo non seguo Amici” ha premesso il marito di Chiara Ferragni. “Ma ho letto che stasera andrà in onda la finale” ha proseguito. “Io voglio fare il mio personale in bocca al lupo a Gaia” ha scritto il cantante. “Vai, spacca tutto!” ha concluso.

Fedez ha scritto a Gaia Gozzi prima della finale di Amici 19 e il messaggio non potrà far altro che piacere alla giovane artista, ma non tutti sanno che i due hanno “fatto” un viaggio insieme.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici 19 | Javier ci prova con una ballerina prima della finale

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Amici 19 | Fedez svela un retroscena su Gaia Gozzi prima della finale

Fedez, che di recente si è arrabbiato con un hater che ha inscenato la morte di suo figlio, qualche anno fa ha fatto un viaggio con Gaia di Amici.

No, se state pensando che i due abbiano avuto un trascorso amoroso prima che il rapper si impegnasse con Chiara Ferragni vi sbagliate di grosso. La giovane artista, prima di approdare al talent show di Maria De Filippi, ha preso parte ad X Factor e Federico Lucia le ha fatto da mentore.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Fedez domenica ospite a Live Non è la d’Urso? “Sto aspettando”

“Abbiamo vissuto un bellissimo viaggio insieme” ha scritto il cantante, facendo riferimento alla passata esperienza ad X Factor. “Per questo non posso che augurati il meglio, di trovare il tuo posto nel mondo della musica italiana” ha concluso il rapper, sperando che l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, tra l’altro il talent a poche ore dalla messa in onda è stato protagonista di una nuova polemica, possa permetterle di vedere realizzato il suo sogno.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici | Beppe Vessicchio: “Niente pubblico in studio? Molto meglio”

Visualizza questo post su Instagram Sarà Gaia la vincitrice di #Amici19? Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale) in data: 3 Apr 2020 alle ore 10:44 PDT

Gaia Gozzi vincerà Amici 19? Al momento l’artista sembra essere la favorita per la sezione canto.