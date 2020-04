Antonella Elia ha confidato ai suoi compagni di viaggio al Grande Fratello Vip di ritenere che Clizia Incorvaia sia una persona fin troppo vanitosa

Antonella Elia, così come gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, ha scelto di sottoporsi al gioco proposto dagli autori del Che cosa avrei…

Durante il gioco, a turno, i concorrenti dovevano pescare il nome di un ex concorrente e rivelare cosa avrebbero fatto in un determinato momento del gioco. All’ex ragazza di Non è la Rai è capitata Clizia Incorvaia, una delle due concorrenti squalificate da questa quarta edizione di Alfonso Signorini.

Antonella Elia ha stuzzicato Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip, ammettendo che è sì una donna molto carina ma che è anche una persona fin troppo vanitosa.

GF Vip | Clizia Incorvaia bocciata da Antonella Elia: “Ci vuole equilibrio”

Antonella Elia, che ieri ha sbattuto la testa ed è stata visitata da un medico, ha suggerito a Clizia Incorvaia di custodire la sua bellezza. In quanto, secondo l’ex ragazza di Non è la Rai, la esporrebbe un po’ troppo.

“Credo che nella vita bisogni trovare un certo equilibrio tra la bellezza e nel mostrare di essere tanto fieri di averla” ha spiegato Antonella Elia al GF Vip. “La bellezza è un qualcosa che va anche protetto, non è che deve esplodere” ha concluso, suggerendo a Clizia Incorvaia, che di recente è stata la protagonista di un retroscena di Alfonso Signorini, di contenere la sua vanità.

Clizia apprezzerà il consiglio datole da Antonella Elia oppure continuerà a “mostrare” fiera la sua vanità?