Bianca Guaccero e la frangia sospetta sfoggiata in piena quarantena. L’attrice e conduttrice svela la verità sul nuovo look: è una parrucca.

Bianca Guaccero svela la verità sulla frangia sfoggiata nel corso di una delle ultime diretta Instagram sulla pagina ufficiale di Detto fatto, il programma di Raidue che conduce da due stagioni e che è stato sospeso per l’emergenza coronavirus. Per fare compagnia al pubblico, Bianca Guaccero, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, alle 14, è la protagonista della diretta di Detto Fatto.

Con l’aiuto dei suoi collaboratori, così, regala ai followers un paio d’ore di allegria. Nel corso dell’ultima diretta, la Guaccero ha sfoggiato un look che ha scatenato la curiosità del pubblico: in molti, infatti, si sono chiesti come sia riuscita a cabiare look in quarantena. A svelare il mistero è stata la stessa Bianca lasciando a bocca aperta anche Jonathan Kashanian che, in quel momento, stava condividendo la diretta con lei.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Bianca Guaccero | “Non ho il coronavirus, speculate sulla mia salute”

Bianca Guaccero e la verità sulla frangia sospetta: solo una parrucca per cambiare look

Costretta a restare a casa come tutti gli italiani, Bianca Guaccero sta regalando dirette ai fans nel corso delle quali è stata anche corteggiata da un calciatore. Tuttavia, nel corso dell’ultima diretta per Detto Fatto, i fans e Jonathan Kashanian hanno notato il suo cambio look. Dopo aver sfoggiato dei lunghi capelli, improvvisamente, Bianca ha sfoggiato una frangia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici 19 | Flirt Francesca Tocca Valentin | Interviene Bianca Guaccero

Tutti si sono complimentati con lei, ma c’è anche chi si è chiesto come sia riuscita la Guaccero a cambiare look essendo in quarantena. Le norme di sicurezza valide fino al 3 maggio, infatti, prevedono la chiusura delle attività non indispensabili e tra queste ci sono anche le attività di estetiste e parrucchieri. Bianca, dunque, avrà fatto tutto da sola?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Bianca Guaccero in lacrime | discorso contro la violenza sulle donne

Di fronte alla curiosità dei fans e dello stesso Jonathan che si è anche complimentato con lei per la sua indiscutibile bellezza esaltata dal nuovo taglio, Bianca ha deciso di svelare la verità in diretta.

Bianca, così, ha rimosso la frangia svelando a tutti di aver semplicemente indossato una parrucca per cambiare. “Ecco, la frangia è una parrucca! L’ho fatto perché quando taglio i capelli poi mi pento e quindi così ho risolto”, ha fatto sapere.