GF Vip | Paola Di Benedetto, durante una diretta Instagram con Federico Rossi, ha commentato ciò che Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia hanno detto sul suo conto

Paola Di Benedetto ha vinto la quarta edizione del GF Vip. La bella modella, rispetto a quanto solitamente accade, ha messo d’accordo proprio tutti con la sua vittoria. Anche se, poco prima della finale, non sono di certo mancati i commenti al vetriolo da parte dei suoi compagni di viaggio.

Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia, durante una diretta Instagram, l’avevano definita una pianta grassa per poi scusarsi dopo, chiarendo che le loro parole sono state mal interpretate dal popolo della rete. Ora, a distanza di qualche giorno, la fidanzata di Federico Rossi, durante una diretta Instagram, ha soddisfatto la curiosità del pubblico del piccolo schermo rivelando cosa pensa di quel momento.

Paola Di Benedetto ha risposto a Fernanda Lessa dopo il GF Vip, che l’aveva paragonata ad una pianta grassa. La vincitrice ha risposto con la calma e l’educazione che da sempre l’hanno contraddistinta.

Paola Di Benedetto dopo la vittoria al GF Vip: “Fernanda e Clizia? Lasciano il tempo che trovano”

Paola Di Benedetto ha replicato a Clizia e Fernanda sulla pianta grassa. La vincitrice del Grande Fratello Vip ha premesso che non c’è nulla da dire al riguardo, vista la pessima uscita, ma ci ha tenuto a chiarire che all’interno della casa più spiata d’Italia si è divertita molto con le due donne e nonostante tutto le ritiene due ottime concorrenti. Anche se probabilmente non sarebbero mai diventate migliori amiche.

“Quello che hanno detto nei miei confronti sono semplicemente chiacchiere” ha precisato Paola Di Benedetto dopo la vittoria al GF Vip, che si è astenuta dal commentare la frecciatina di Fernanda Lesa a Federico Rossi.

“Cosa devo aggiungere? I loro commenti lasciano il tempo che trovano e valgono quello che devono valere” ha concluso la modella.

La reazione di Paola Di Benedetto alla “pianta grassa” di Fernanda e Clizia ha stupito il suo pubblico, riconfermandosi ancora una volta come una ragazza educata e rispettosa che in maniera gentile ha risposto ad un commento che, seppur frainteso, non brillava per il buon gusto.