GF Vip | Adriana Volpe ha raccontato dell’ultima telefonata che ha avuto con suo suocero prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia

Adriana Volpe ha dovuto interrompere la sua avventura al GF Vip a causa delle gravi condizioni di suo suocero, poi scomparso, che si è ammalato di coronavirus.

La conduttrice, recentemente intervistata da Vero Tv, è tornata a parlare di quel momento raccontando al pubblico che suo suocero è stata l’ultima persona con cui ha avuto modo di poter parlare al telefono prima di entrare nella casa più spiata d’Italia per iniziare il suo percorso nel reality show di Alfonso Signorini.

La conduttrice ha rivelato, tra una confessione e l’altra, anche il contenuto di quella telefonata. Il padre di Roberto Parli, di recente l’imprenditore ha scritto una lettera dedicata all’uomo, era molto contento che sua nuora potesse iniziare questa nuova avventura televisiva, promettendole che l’avrebbe seguita e supportata. Provando a stare dietro anche alla piccola Giselle.

Adriana Volpe ha raccontato l’ultima telefonata con suo suocero prima del GF Vip, commuovendo tutto il suo pubblico che da sempre la sostiene.

Adriana Volpe si confessa: “Il GF Vip? Mi ha fatto bene come donna”

Adriana Volpe, oltre a ricordare la scomparsa di suo suocero, ha anche commentato la sua esperienza al Grande Fratello Vip di cui, nonostante tutto, conserva un ottimo ricordo.

La conduttrice ha rivelato che quest’esperienza le ha fatto bene non solo come professionista del mondo dello spettacolo, ma anche come donna.

“Non smetterò mai di ringraziare Alfonso Signorini e tutti gli autori del programma” ha precisato Adriana Volpe dopo il GF Vip, che di recente ha intrattenuto i suoi fan con una diretta su Instagram con Paola Di Benedetto. “Quest’esperienza televisiva mi ha fatto bene come professionista, per me è stata una vera e propria rinascita, ma anche come donna” ha spiegato la conduttrice, facendo riferimento a tutte le emozioni vissute nel corso di questi mesi.

Quest’esperienza televisiva al Grande Fratello Vip ha fatto decisamente bene alla conduttrice che è riuscita a farsi conoscere da una fetta di pubblico con cui non si era mai approcciata prima d’ora.

I telespettatori, infatti, sperano che non appena tutto questo sia finito ad Adriana venga concessa l’opportunità di avere un programma tutto suo sulle reti Mediaset.

Di recente, infatti, si è a lungo parlato di un programma con Michele Cucuzza, ma ancora nulla è stato confermato visto che a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia la maggior parte dei programmi inerenti all’intrattenimento sono stati sospesi. Che una volta finita la quarantena, Adriana Volpe avrà il riscatto che merita televisivamente?