Mattino 5 | Adriana Volpe e Michele Cucuzza, secondo quanto riportato da Tv Blog, sono stati chiamati alla conduzione di una nuova versione del programma di Federica Panicucci

Secondo quanto riportato dal portale Tv Blog, Mediaset sarebbe pronta a lanciare un nuovo format dell’ormai consolidato Mattino 5. No, la nuova versione non andrà in nessun modo ad intralciare o modificare quella che va in onda tutt’ora oggi, ma sarà un’estensione. In che senso? Il programma si chiamerà Mattino 5 Weekend e dovrebbe andare in onda nel fine settimana, quando Federica Panicucci non è in diretta.

Adriana Volpe e Michele Cucuzza, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, sarebbero stati scelti alla conduzione del nuovo format. Al momento nessuna data è stata ancora annunciata nessuna data di inizio, in quanto il progetto è ancora in fase embrionale e potrebbe, qualora si presentassero degli imprevisti, non partire.

Adriana Volpe e Michele Cucuzza hanno accettato il GF Vip per Mattino 5? Il dubbio

In molti però sospettano che Adriana Volpe e Michele Cucuzza alla conduzione di Mattino 5 Weekend sia un qualcosa di prestabilito prima della partenza della quarta edizione del GF Vip. Il motivo?

Non di rado, infatti, alcuni personaggi del piccolo schermo scelgono di prendere parte ai reality show soltanto perché gli viene proposto di prendere parte a un programma terminata l’esperienza televisiva. E’ anche il caso di Cucuzza e Adriana Volpe al GF Vip, che di recente ha perfino litigato con Licia Nunez in diretta?

Purtroppo questa curiosità del pubblico del piccolo schermo, probabilmente, non verrà mai soddisfatta in quanto sono dettagli reperibili soltanto nei contratti che i personaggi firmano in gran segreto.

Michele Cucuzza dopo il Grande Fratello Vip inizia a godersi il suo ritorno alla vita di tutti i giorni, mentre Adriana continua a lottare all’interno della casa più spiata d’Italia. Di recente, infatti, ha anche avuto un crollo con Antonella Elia.

Al momento, però, il progetto non sembra ancora essersi concretizzato: riusciremo a vedere Adriana Volpe e Michele Cucuzza a Mattino 5?