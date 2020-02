Tommaso Zorzi risponde a chi gli chiede un parere su Morgan e la sua risposta spiazza tutti

Tommaso Zorzi, protagonista della prima edizione di Riccanza, è diventato un influencer molto seguito ed apprezzato dal web. Tra i suoi hobby, sicuramente possiamo annoverare quello di intrattenere i suoi followers con delle rubriche interessanti, goliardiche e spesso dissacranti.

Sicuramente Zorzi, che ha anche partecipato ad un’edizione di Pechino Express insieme a Paola Caruso, formando la coppia dei “Ridanciani“, non è una persona che fa fatica a prendere una posizione su un determinato argomento e se gli viene chiesto un parere, lo esprime in maniera molto diretta, senza temere ritorsioni. Questa volta, in uno dei suoi botta e risposta con i followers, a Tommaso Zorzi è stato chiesto di esprimere un parere su Morgan e la sua risposta è stata esilarante.

Tommaso Zorzi e la stoccata a Morgan: il commento su Instagram

Tommaso Zorzi, nel rispondere ironicamente ai suoi followers, questa volta si è espresso su Morgan. Nel classico gioco del domanda e risposta su Instagram, qualcuno deve aver chiesto al “rich boy” di esprimere un parere sul cantante che negli ultimi tempi è stato al centro della scena mediatica a causa dei suoi dissapori con Bugo, e nel farlo, Zorzi ha affermato ironicamente che Morgan è come Venezia, bello in foto ma con un cattivo odore.

Cosa avrà voluto dire Tommaso Zorzi con quest’affermazione? Avrà davvero voluto riferirsi all’aroma di Morgan, o si sarà trattato di una frase ironica, gettata goliardicamente così, a caso?

Zorzi, in ogni caso, è abbastanza avvezzo ad esporsi con decisione nell’esprimere le sue opinioni, e se risulta essere schietto per le tematiche “leggere”, diventa ancora più tagliente se si tratta di prendere posizione per argomenti delicati.

Ultimamente infatti, l’ex protagonista di Riccanza è stato vittima di omofobia, trovandosi costretto a rispondere a delle accuse assurde, e nel farlo, non si è risparmiato dall’utilizzare un tono tagliente e preciso.

Gina D’Antonio