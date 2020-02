Harry e Meghan tornano in Inghilterra: a Marzo la reunion anticipata

Harry e Meghan torneranno in Inghilterra a Marzo, per ordine di Sua Maestà. Gli obblighi ufficiali dei due fuoriusciti dalla Royal Family non sono ancora finiti.

Si è parlato moltissimo del divorzio di Harry e Meghan dalla famiglia reale ma, al di là delle semplificazioni necessarie a far capire meglio la questione anche ai non addetti ai lavori, i Duchi di Sussex non sono del tutto fuoriusciti dalla Royal Family.

Harry e Meghan di fatto hanno soltanto rinunciato al ruolo di membri senior dei Windsor, cioè quelli più attivi e gravati da un maggior numero di responsabilità.

Per questo motivo, nonostante l’esilio dorato che i due hanno scelto di vivere in Canada, saranno costretti a tornare in Inghilterra per almeno due volte quest’anno e, per la precisione, a Marzo e a Giugno.

Harry e Meghan tornano in Inghilterra per ordine della Regina

La prima occasione per cui i Duchi di Sussex dovranno fare le valigie e lasciare a malincuore la loro nuova vita in America sarà il 9 Marzo.

In quella data si celebra il Commonwealth Service, ovvero una messa ufficiale nell’Abbazia di Westminister di Londra a cui dovranno partecipare tutti i membri della Famiglia Reale, sia i senior sia i “fuoriusciti” come Harry e Meghan.

Non si sa ancora se il Principe Andrea sarà presente: la sua posizione, se possibile, è ancora più delicata di quella dei Duchi di Sussex, dal momento che fu proprio il Principe Carlo a fare pressione per il suo licenziamento in tronco dalla famiglia reale. Andrea, Duca di York, è stato infatti coinvolto in uno scandalo legato alla pedofilia che avrebbe potuto far esplodere in mille pezzi la corona britannica se non si fossero presi immediati provvedimenti.

Dopo il Commonwealth Service, Harry e Meghan dovranno tornare in Inghilterra per il Trooping the Colour del 21 Giugno. Si tratta della tradizionale parata militare per il compleanno del sovrano. Viene organizzata ogni anno il secondo sabato di Giugno ma non corrisponde alla vera data del compleanno della Regina Elisabetta, nata il 21 Aprile.

Anche al Trooping the Colour partecipano tutti i membri della famiglia reale britannica e vengono invitati capi di stato e di governo di tutti i paesi del Commonwealth.

L’occasione della reunion della famiglia reale darà moltissimi spunti di discussione a tutti gli amanti del gossip reale: per la prima volta dopo mesi, infatti, Harry e Meghan dovranno offrirsi di nuovo agli occhi della folla e dei fotografi.

Di certo Meghan sarà costretta a indossare di nuovo gli abiti formali che la Duchessa ha prontamente abbandonato una volta passato l’Oceano Atlantico sarà sicuramente oggetto di un durissimo giudizio da parte degli esperti di etichetta e di royal fashion.

Dall’altra parte della barricata, invece, Kate sta dimostrando negli ultimi mesi di essere perfettamente all’altezza del ruolo e ha visto moltiplicarsi i suoi impegni e le sue responsabilità sociali.

Inutile dire che tutti i fotografi cercheranno di carpire un’espressione di disappunto negli occhi di Kate quando avrà di nuovo a che fare con “l’odiata rivale” che ha portato scompiglio e rivalità all’interno della famiglia reale inglese.

