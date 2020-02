Il video della lite tra Morgan e Bugo nel backstage della quinta serata di Sanremo 2020 prima di salire sul palco del Teatro Ariston.

Raiuno ha trasmesso il video della lite tra Morgan e Bugo nel backstage del Festival di Sanremo 2020 durante la quarta serata, poco prima che i due artisti salissero sul palco del Teatro Ariston per l’esibizione. Tutto è stato trasmesso all’interno della trasmissione “Dietro Festival”, andato in onda subito dopo il Tg 1.

Alta tensione tra Bugo e Morgan nel backstage del Festival di Sanremo 2020 durante la quinta puntata della kermesse canora. Prima di salire sul palco e di esibirsi con la canzone in gara, i due artisti hanno discusso animatamente davanti agli autori del Festival che hanno assistito inermi alla discussione tra i due.

“Il complotto qual è? Cosa avete studiato di bello?” – chiede Morgan che, poi, accorgendosi della presenza delle telecamere, aggiunge – “riprendi pure. Fanno i complotti perchè ieri sera abbiamo fatto delle prove e poi hanno fatto una cosa diversa”.

“Non rompere le balle, basta dai”, afferma Bugo cercando di chiudere la questione. “Ieri sera sembravi Frank Sinatra. Bravissimo. Hai cantato da Dio, l’hanno detto tutti”, aggiunge ancora Morgan. “Vai a fare un giro”, replica Bugo.

“Ma io vado a fare un giro, oggi faccio un giro bellissimo. Sai che giro faccio? Sei forte”, dice ancora Marco Castoldi. “Hai iniziato tu a fare le scenate, non io“, dice Bugo. “Canti da Dio”, è il commento di Morgan. “Siamo qua per divertirci o far casino?”, chiede Bugo. “Ma io mi diverto, sei tu che fai di tutto per nopn farmi divertire. Fai cac*are”, aggiunge Morgan prima di salire sul palco dove accade la definitiva rottura tra i due e la successiva squalifica.