Il compleanno di Flavio Briatore è arrivato in quarantena: l’imprenditore lo ha festeggiato con Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan. Ormai la famiglia sembra davvero aver ritrovato la serenità.

Da quando hanno cominciato le pratiche per il divorzio, nel periodo di Natale 2018, sono passati ormai quasi due anni.

In questo periodo però Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci non si sono mai separati del tutto. A dimostrarlo sono arrivati i numerosi avvistamenti dei due insieme, la notizia che Elisabetta ha deciso di prendere una casa nel Principato di Monaco vicina a quella dove avrebbero continuato a vivere Flavio e Nathan, i festeggiamenti per le occasioni importanti e le vacanze che i due hanno sempre trascorso insieme.

Naturalmente questo legame, che non si è mai affievolito, ha reso molto complicata la relazione tra Elisabetta e Francesco Bettuzzi, l’imprenditore che per qualche tempo è stato al fianco della modella e che, esattamente come disse Lady Diana una volta, si è ritrovato con una “relazione molto affollata”.

Oggi, mentre la quarantena obbliga gli abitanti di mezzo mondo a rimanere chiusi in casa, la famiglia Briatore – Gregoraci sembra più unita e serena che mai, e l’imprenditore può soffiare sulle sue settanta candeline insieme alle due persone più importanti della sua vita.

Compleanno in famiglia con Elisabetta e Nathan: Flavio Briatore neo settantenne

I festeggiamenti non sono stati esattamente all’altezza di quelli a cui Briatore si è abituato negli anni passati. Niente super feste in location esclusive, niente champagne a fiumi e niente invitati internazionali.

Per i suoi sett’antanni Flavio Briatore si è dovuto “accontentare” di una festa casalinga nella sua villa nel Principato di Monaco, completa di parco, piscina e un tappetino elastico sul quale Nathan Falco sta imparando a fare i salti mortali (letteralmente).

La fotografia con cui Flavio ha voluto ringraziare Elisabetta per la torta al cioccolato e i piccoli addobbi realizzati con un festone e qualche bengala, è il ritratto della felicità familiare che non ha alcun bisogno di esagerazioni.

Elisabetta e Nathan però non sono stati gli unici a voler festeggiare il compleanno del proprietario del Billionaire: sul profilo dell’imprenditore è stato pubblicato anche un lunghissimo video di auguri da parte di tutti i collaboratori che lavorano per Briatore nelle sue varie aziende e che gli hanno inviato una lunghissima serie di video in cui dicevano “Auguri Flavio!”

Briatore è sembrato sinceramente commosso dal gesto organizzato dai suoi dipendenti e collaboratori. Oltre a ringraziarli e a dirsi davvero stupito dalla sorpresa, l’imprenditore ha voluto anche incoraggiare tutti coloro che lavorano per lui affermando che, non appena le autorità dichiareranno che si possono riaprire le aziende e si può ricominciare a lavorare a pieno regime, la squadra di Briatore sarà prontissima a ripartire.

Il rapporto con Nathan Falco

Messo da parte, obbligatoriamente, il ruolo di imprenditore e capitano d’azienda, Briatore si può concentrare, insieme a Elisabetta, sul suo ruolo di genitore.

I due sono estremamente legati a Nathan, il bambino che ha compiuto da poco dieci anni e che è una vera e propria copia in miniatura di suo padre.

Negli scorsi giorni Elisabetta ha anche pubblicato un video in cui Nathan illustra il lavoro scolastico sul Coronavirus fatto durante la didattica a distanza che il bambino, così come milioni di altri bambini in tutta Italia, sta seguendo in questo periodo di chiusura delle scuole.

In passato a Nathan sono stati indirizzati pessimi messaggi da parte degli haters che lo prendevano in giro per il suo aspetto, ma nei video e nelle foto pubblicate in questo periodo dai suoi genitori, il bambino sembra davvero felice e in pace con se stesso.