Scuole | le aule riaprono solo a settembre

Sembra che la riapertura delle scuole non avvenga in quest’anno scolastico ma che dovremo attendere ancora. Gli esami di maturità saranno modificati

Una decisione ufficiale non è ancora stata presa, ma è sempre più probabile che la riapertura della scuola sarà solo a settembre, con il nuovo anno scolastico. Lo dicono con insistenza i consulenti del governo, come il professor Franco Locatelli (presidente del Consiglio superiore di sanità).Ma lo pensa anche il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina Non è un caso se il ministero ha prorogato al fino al 31 luglio il termine per l’acquisto di pc e webcam attraverso il bonus da 500 euro per i docenti. Un segnale che le lezioni tanto presto non riprenderanno.

Il termine ultimo per riaprire le aule sarà tra un mese, attorno al 18 maggio. Se non sarà possibile, l’anno sarà concluso con le lezioni online e se ne riparlerà dopo le vacanze. Gli alunni con ‘debito’ dovranno partecipare ai corsi di recupero ad inizio settembre. Per gli esami invece due strade: la maturità sarà solo con un esame orale. Quello di terza media con una valutazione finale del consiglio di classe.